Polacy obawiają się drogich Świąt Bożego Narodzenia. Szukają pracy dorywczej

Wysoka inflacja każdego dnia zmusza Polaków do oszczędzania. Niestety największe wydatki jeszcze przed nimi, bowiem Święta Bożego Narodzenia zbliżają się dużymi krokami. W tym roku znacznie więcej będą kosztować prezenty, ale także samo przygotowanie świąt. Jak wynika z badania Barometr Providenta, Polacy w tym roku wydadzą średnio ok. 1200 zł na organizację świąt. Z tego powodu wielu zdecydowało się poszukać dodatkowego źródła zarobku. Już teraz coraz szybciej znikają oferty prac dorywczych na różnych dedykowanych platformach. W sezonie przedświątecznym wiele sklepów chętnie zatrudnia do pracy osoby na okres tymczasowy, wtedy gdy ruch i sprzedaż jest bardzo wzmożona.

Praca dodatkowa przed świętami 2022

Grudzień to zawsze gorący okres, kiedy to każdy ma mnóstwo wydatków. Głównie są one związane z kupowaniem gwiazdkowych prezentów dla bliskich. Dlatego też dodatkową pracę najłatwiej w tym okresie jest znaleźć w sprzedaży. Niezależnie czy jest to sprzedaż stacjonarna, czy internetowa, nowi pracownicy są wtedy mile widziani. Warto rozważyć zaaplikowanie do sklepów z zabawkami, z RTV i AGD, a także w sklepach z odzieżą bądź obuwiem.

Niewątpliwie okres przedświąteczny jest niezwykle trudny dla firm kurierskich, ponieważ zamówień w tym czasie jest znacznie więcej niż podczas innych pór roku. Z pewnością pracodawcy chętnie zatrudnią dodatkowych pracowników do pomocy.

Oryginalnym pomysłem jest także sprzedaż własnych produktów, które mogą okazać się również praktycznym prezentem na gwiazdkę np. wyroby wełniane np. czapki czy szaliki, koce, świece, plakaty lub produkty tworzone z drewna.

Polacy w ramach pracy dodatkowej często zatrudniają się w firmach cateringowych. W grudniu jest organizowanych wiele uroczystości wigilijnych, więc nietrudno w tym czasie o pracę na stanowisku kelnera/kelnerki.

Sonda Planujesz już tegoroczne Boże Narodzenie? Tak Nie