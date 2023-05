Polacy sami wybierają niższe emerytury! ZUS podał nowe dane o emeryturach

Czekają nas głodowe emerytury

Na niekorzyść przyszłych emerytów działa przede wszystkim demografia i wydłużająca się długość życia seniorów.

Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego w podcaście „Biznes. Między wierszami” , wyjaśnia, że z powodu obniżenia wieku emerytalnego przyszłe świadczenia będą niemal głodowe – większości Polaków nie uda się zgromadzić w ZUS środków uprawniających do pobierania emerytury wyższej niż tylko minimalna.

Jak dodaje Kolek z Instytutu Emerytalnego, na dodatek stopa zastąpienia, czyli stosunek wypłaty z ZUS do ostatniej wypłaty od pracodawcy, spadnie z dzisiejszych 50 procent do 25-30 procent.

Dr Wojciech Nagel, członek rady nadzorczej ZUS, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych wyjaśnia, że zdecydowana większość osób uprawnionych przechodzi na świadczenie w ciągu pierwszego roku. To ma zasadniczy związek z tym, że jeżeli uzyskali uprawnienia do emerytury do końca marca, to wówczas w kwietniu otrzymali trzynastą emeryturę.

-Około 90 procent osób podejmuje decyzję w ciągu pierwszego roku od osiągnięcia wieku emerytalnego. Pozostałe 10 procent to osoby, które nie zamierzają przechodzić na emeryturę chociażby dlatego, że mają dobrze płatną pracę. Decyduje więc rachunek ekonomiczny -mówi dr Nagel z BCC.

Polacy nie chcą pracować na emeryturze

Portal radia ZET podaje, że w 2022 roku 70,3 procent Polaków kończących aktywność zawodową zrobiło to natychmiast po osiągnięciu wymaganego wieku emerytalnego, a prawie 90 procent seniorów zaczęło pobierać świadczenie z ZUS w ciągu roku od uzyskania uprawnień. W 2021 roku na przejście na emeryturę bezpośrednio po osiągnięciu wieku emerytalnego zdecydowało się 68,2 procent uprawnionych. W 2020 roku ten odsetek wynosił 62,4 procent.

Według portalu, z danych ZUS wynika ponadto, że na emeryturę szybciej przechodzą mężczyźni niż kobiety.

"W 2022 r. średni wiek mężczyzny, który zakończył swoją aktywność zawodową i któremu ZUS przyznał świadczenie, wynosił 65,2 lata. W przypadku kobiet średni wiek to 60,6 lat. Przeciętna przyznana w 2022 roku emerytura, zarówno na starych, jak i nowych zasadach, wyniosła 3136 zł i stanowiła 56,6 procent przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast średnia emerytura przyznana mężczyznom w 2022 r. wyniosła 3842 zł, a kobietom - 2521 zł" czytamy na portalu.

