Czternastkę dostanie mniej seniorów. Ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku?

Czternasta emerytura będzie na stałe

W przyjętym przez rząd Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2026, znalazły się dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Dobra wiadomość - 14. emerytura będzie wypłacana co roku. Ale w przypadku „czternastki” – wypłatę dostanie mniej seniorów. Rząd, tak jak w 2022 roku, przyjął przy jej wypłacie kryterium dochodowe. Świadczenie w pełnej wysokości, czyli wartości minimalnej emerytury – 1588 zł brutto, czyli 1445,48 zł na rękę dostaną seniorzy pobierający emeryturę lub rentę do 2900 zł brutto. Próg ten nie uległ zmianie od zeszłego roku. Przekroczenie limitu skutkuje mniejszym świadczeniem, liczonym według zasady "złotówka za złotówkę". Np. senior, który ma emeryturę wysokości 3000 zł brutto, otrzyma o 100 zł mniej 14. emerytury, czyli 1488 zł brutto. Minimalna wysokość dodatkowego świadczenia to 50 zł brutto. Wypłaty na rękę będą niższe, bo od tego świadczenia zostanie potrącona składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Będzie więc spora grupa seniorów, która na wypłatę nie ma co liczyć. Dodatku nie dostaną Dodatku nie dostaną seniorzy, którzy mają emeryturę wysokości 4188,44 zł brutto lub większą. Wypłatę czternastej emerytury zaplanowano na koniec sierpnia i wrzesień 2023 roku.

Jaka 14. emerytura w 2024 roku?

Na wypłatę czternastek w 2023 roku przeznaczone zostanie około 11,6 mld zł, przy czym koszty urosną do około 13,1 mld zł w 2026 roku. Mamy więc pewność, że pieniędzy na dodatkowe świadczenie nie zabraknie w 2024 roku. Według założeń rządowych przewidywana wysokość 14. emerytury to 1779 zł. Nie wiemy jeszcze, czy dalej będzie próg dochodowy 2900 zł brutto i czy będzie stosowane obniżenie świadczenia w stosunku "złotówka za złotówkę". Poniżej przedstawiamy w galerii wysokość 14. emerytury w 2024 roku, przy uwzględnieniu progu dochodowego na poziomie 2900 zł brutto.

