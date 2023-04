i Autor: PAP/Radek Pietruszka Mateusz Morawiecki, Marlena Maląg

Świadczenia socjalne

Terminy wypłat 14. emerytur. Zapowiedziano terminy wypłat!

Jak przekazał na styczniowej konferencji prasowej minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, również w 2023 roku na konta emerytów trafi 14. emerytura. Decyzja została podjęta i co istotne, czternastki mają trafić na stałe do systemu. Co więcej, na początku lutego wiceminister rodziny Stanisław Szwed zdradził terminy wypłat czternastego świadczenia.