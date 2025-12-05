Co dokładnie kupuje Netflix?

Netflix staje się właścicielem części Warner Bros. Discovery odpowiedzialnej za produkcję filmów i seriali, a także platform streamingowych HBO Max i HBO. To oznacza, że w ręce giganta trafią takie kultowe franczyzy jak "Harry Potter", "Gra o tron", komiksy DC Universe oraz seriale takie jak "Sukcesja", "Rodzina Soprano" czy "Przyjaciele". Netflix zyska również dostęp do bogatego katalogu klasyków kina, od "Casablanki" po "Obywatela Kane'a".

Co z TVN?

Ważną informacją dla polskiego rynku jest to, że transakcja nie obejmuje segmentu telewizyjnego Warner Bros. Discovery, którego częścią jest grupa TVN. Oznacza to, że TVN nie stanie się własnością Netflixa i pozostanie częścią podmiotu, który wyłoni się z podziału WBD.

Dlaczego Netflix zdecydował się na ten krok?

Przejęcie Warner Bros. ma na celu wzmocnienie pozycji Netflixa na globalnym rynku rozrywki i technologii. Firma chce przekształcić się w "superplatformę AI", integrując treści, dystrybucję, gry i dane w jeden spójny ekosystem. Netflix przekonuje, że połączenie z HBO Max będzie korzystne dla konsumentów, oferując wspólny pakiet, który mógłby być tańszy niż dwie osobne subskrypcje.

Jakie będą konsekwencje tej fuzji?

Fuzja gigantów może znacząco zmienić krajobraz Hollywood. Netflix, kontrolując tak szeroki portfel produkcyjny, zyska ogromną siłę negocjacyjną i będzie mógł narzucać warunki dystrybutorom i producentom na niespotykaną dotąd skalę. Przejęcie ma również na celu zwiększenie dostępności treści dla konsumentów i dalsze umocnienie pozycji Netflixa jako hegemona w branży streamingowej.

Przejęcie budzi spore kontrowersje w Hollywood. Znani twórcy filmowi wysłali list do amerykańskiego Kongresu, wyrażając swoje zaniepokojenie. Członkowie Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych również spotkają się z Netflixem, aby omówić swoje obawy. Pojawiły się także zarzuty ze strony Paramount Skydance, który oskarżył Warner Bros. Discovery o faworyzowanie oferty Netflixa.

Czy transakcja jest już pewna?

Przejęcie jest już praktycznie pewne, choć do jego finalizacji może dojść w ciągu 12 do 18 miesięcy. Istnieje możliwość interwencji urzędów antymonopolowych, co już zdarzało się w przeszłości przy tak dużych transakcjach.