Polacy stracą dostęp do TVP! Kogo to dotyczy?

Osoby korzystające z Telewizji Polskiej muszą przygotować się na zmiany. Wkrótce dostęp do niektórych kanałów może zniknąć. Przyczyną jest wdrażanie standardu DVB-T2, związane z przekazaniem częstotliwości na potrzeby internetu 5G. Kanały z MUX-1, MUX-2 i MUX-4 już przeszły na nowy standard, ale MUX-3 i MUX-8 nadal działają w starym formacie. Kanały TVP oraz MUX-8 zostaną wkrótce dostępne tylko na nowoczesnych telewizorach. Nowy standard ma wejść w życie około 2-3 miesiące od teraz, prawdopodobnie w listopadzie lub grudniu 2023 roku, ale dokładna data nie jest jeszcze znana. Mimo zbliżających się zmian, brakuje obszernej kampanii informacyjnej, co jest problemem dla posiadaczy starszego sprzętu. Warto więc teraz rozważyć zakup nowego telewizora, aby uniknąć utraty dostępu do ulubionych kanałów.

Badanie Krajowego Instytutu Mediów z 2022 roku pokazuje, że wiele gospodarstw nie jest jeszcze gotowych na nowy standard, a dokładniejsze analizy są potrzebne. Warto być świadomym tych zmian i podjąć kroki, aby dostosować się do nowych wymogów.

Kiedy dokładnie zostanie wprowadzony nowy standard? Mówimy o terminie około 2-3 miesięcy. Listopad lub grudzień to najbardziej realne okresy, ale nadawca publiczny wciąż nie ogłosił konkretnej daty. Wiemy jednak, że zmiany zostaną wprowadzone nie później niż na początku 2024 roku, zgodnie z aktualną decyzją rezerwacyjną dla MUX-3: "zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia 1 stycznia 2024 roku", jak podaje Centrum Informacji TVP dla serwisu Wirtualnemedia.pl. Niemniej jednak, Telewizja Polska nie odpowiedziała na pytanie o możliwość kolejnego przesunięcia zmiany standardu.

