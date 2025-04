Donald Trump nakłada cła. Jakie będą skutki dla polskiej gospodarki?

Zgodnie z zapowiedziami Donalda Trumpa, USA nakłada cła, ze stawką minimalną 10 proc, jednak w przypadku Unii Europejskiej (więc i Polski) wynoszą 20 proc. Najwyższe cła dotyczą Wietnamu - 46 proc.; Tajlandię - 36 proc.; Chin - 34 proc.; oraz Tajwanu 32 proc.;

Co ciekawe, cłami nie zostały objęte Rosja, Białoruś i Korea Północna. Biały Dom wyjaśniał później, że te kraje i tak są objęte sankcjami i USA nie prowadzi z nimi większej wymiany handlowej. Jednocześnie nałożono cła na bezludne wyspy Heard i McDonalda, które zamieszkują jedynie foki i pingwiny. Biały Dom wyjaśniał później, że obie wyspy są częścią Australii, dlatego objęto je opłatami.

Pozostaje jednak pytanie, jak 20-procentowe cła wpłyną na polską gospodarkę? Ekonomista Marek Zuber w rozmowie z nami wyjaśnia, że same cła Trumpa nie uderzą w znacznym stopniu w polską gospodarkę.

- Wpływ będzie niewielki. Jeśli chodzi o ceny w Polsce, nie będzie przełożenia, bo to są cła na towary Unii Europejskiej, a nie na odwrót. Ceny pójdą w górę w USA, a pytanie jakimi cłami odpowie UE, to może mieć większy wpływ - powiedział Zuber.

Premier Donald Tusk pisał na X, że cła USA mogą kosztować Polskę spadek wzrostu PKB o 0,5 punktów procentowych. Marek Zuber stwierdził jednak, że jego zdaniem, w wersji pesymistycznej będzie to 0,2 p.p. Wiele zależy jednak od ostatecznego wyglądu polityki handlowej USA i odpowiedzi UE.

Pewne branże w Polsce mogą odczuć cła USA. Czy wzrosną ceny aut?

Jak wskazuje ekonomista, pewne branże na pewno odczują amerykańskie cła, a przynajmniej te, które eksportują swoje produkty do USA. Nie ma ich jednak na tyle dużo w polskiej gospodarce, aby znacznie się przełożyły na jej stan.

- Oczywiście jeśli chodzi o całą gospodarkę, te cła nie będą miały dużego wpływu na wzrost PKB, ale mogą uderzyć w poszczególne branże. Amerykanie nie są naszymi najważniejszymi partnerami handlowymi, ale na przykład jeśli chodzi o produkcję mebli, to takowe eksportujemy do USA, więc możemy się spodziewać, że tu będą reperkusje ceł. Choć poczekajmy na ostateczny kształt polityki handlowej USA, bo chodzą słuchy, że np. drewno nie będzie objęte takimi cłami, a potem słyszymy z innego źródła informacje, że jednak będą objęte cłami. Jesteśmy też dużym centrum produkcji części do aut, więc jeśli np. cła uderzą w niemieckie auta premium sprzedawane do USA, to uderzy to również w nas - wyjaśnia analityk rynków finansowych Marek Zuber.

Ekonomista wskazuje również, że cła na branżę motoryzacyjną nie powinny się znacznie odbić na klientach ze względu na konkurencję z Chin. Producenci aby pozostać konkurencyjnym cenowo, będą musieli koszty ceł wziąć na siebie.

- Zeszły rok był przełomowy, jeśli chodzi o producentów chińskich. Nawet gdyby koncerny zmówiły się, że przerzucą koszty ceł na klientów, to konkurencja z Chin nie śpi i to zabezpiecza konsumentów przed wzrostem cen. Chyba, że UE zdecyduje się na wyższe cła na produkty chińskie, ale na razie takich produktów nie ma - mówi Zuber.

Wiadomo już, że premier Donald Tusk zaprosił na rozmowy przedstawicieli polskiej branży motoryzacyjnej, aby omówić sytuację po wprowadzeniu nowych ceł w USA.

Jaka może być odpowiedź UE? Ceny gazu raczej niezagrożone, ale pozostaje kwestia gigantów technologicznych

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von Der Leyen już zapowiedziała odpowiedź na cła USA. Obecnie w KE finalizowany jest pierwszy pakiet "środków zaradczych" ceł na stal, będą też podejmowane kroki w celu ochrony europejskich interesów i firm. Marek Zuber podkreśla, że również w tym wypadku wiele zależy od kształtu prawnego ceł.

- Pytanie, czego [cła - dot. red.] będą dotyczyły. Polska dużo w USA nie kupuje, więc nie będzie miało to dużego wpływu na ceny jeśli chodzi o produkty konsumpcyjne. Ale np. jeżeli cłami będzie obłożony gaz ze Stanów Zjednoczonych to będzie to miało duży wpływ na naszą inflację. Choć w nałożenie cła na gaz nie wierzę - wyjaśnia ekonomista.

Pozostaje również kwestia stanowiska UE wobec firm technologicznych z USA, które operują w Europie, a z których korzystają codziennie tysiące Polaków.

- Jeżeli będą to cła na usługi serwowane przez Apple, Google, Amazona, to na pewno to odczujemy. Teoretycznie spółki oferujące to w Polsce mają centra rozliczeniowe w Irlandii, więc nie powinny być objęte cłami, ale może cła będą wprowadzone na podstawie narodowości firmy i Komisja Europejska zdecyduje się na cła. Więc to jeszcze zależy od kolejnych ruchów urzędników - wyjaśnił Marek Zuber.

