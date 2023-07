Polacy szturmują ZUS po 800 plus! Domagają się wypłat

Kolejki w ZUS po 800 zł na dziecko

Prawo i Sprawiedliwość obiecało Polakom waloryzację świadczenia 500 plus do kwoty 800 zł na dziecko. Formalnościami związanymi z 500 plus na dziecko i wypłatą pieniędzy zajmuje się ZUS. Okazało się, że Polacy chcą, by partyjna obietnica ziściła się jak najszybciej i tłumnie ruszyli do ZUS-u już nie po 500 zł na dziecko, ale po 800 zł. Wielu żąda wyjaśnień, dlaczego na ich konta bankowe nie wpłynęło jeszcze 800 zł na dziecko. - Zainteresowanie 800 plus jest bardzo duże. Każdego dnia wyjaśniamy osobom, które do nas przychodzą i dzwonią, że do końca roku świadczenie wynosi 500 zł na dziecko, a dopiero od 2024 roku ma wynosić 800 zł - przyznaje w rozmowie z nami rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski. I natychmiast dodaje: uspokajamy, że o wyższe świadczenie nie trzeba będzie składać żadnych dodatkowych wniosków. Wyższa pula wpłynie automatycznie na konto opiekuna.

Tymczasem minister odpowiedzialna za realizację Programu Rodzina 500 Plus Marlena Maląg, ostatnio wyraźnie zaznaczyła, że "przyszedł czas na zmianę świadczenia 500 plus na 800 plus od 1 stycznia 2024 r. Nasze propozycje są przemyślane i przeanalizowane".

Przypomnijmy, że projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakłada wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

300 zł na wyprawkę. Rodzice składają szybko wnioski

Co ciekawe, okazuje się również, że wielu rodziców złożyło już w ZUS wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną. Wnioski o świadczenie wypłacane w ramach programu Dobry Start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Wnioski składa się od 1 lipca do 30 listopada.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Taka realizacja programu sprawia, że rodzice ruszyli z wnioskami o 300 zł na wyprawkę już na początku wakacji.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Rządowy program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

