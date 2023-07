Przegapisz jeden termin i tracisz 500 plus! Nawet ZUS to potwierdza

500 plus na dziecko po 30 czerwca 2023

W Polsce rządowy program "Rodzina 500 plus" wszedł w życie w 2016 roku, by poprawić dzietność i polepszyć poziom życia polskich rodzin. Popularnie program nazywany jest500 plus czy 500 zł na dziecko. Teraz świadczenie 500 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Uprawnionych do tego jest ponad 6,5 mln dzieci. Pieniądze jednak nie są wypłacane opiekunom z automatu, tylko na wniosek. Kto nie chce brać 500 zł, to nie składa wniosku. Jednak takich osób jest mało. Większość pobiera sztandarowe świadczenie Prawa i Sprawiedliwości. 30 czerwca 2023 roku minął bardzo ważny termin na złożenie wniosku. Spóźnialscy stracą świadczenia 500 plus. Osoby, które chciały otrzymać pieniądze za pełny okres świadczeniowy, powinny były złożyć wniosek do końca czerwca 2023 roku. Wtedy otrzymałyby świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem od czerwca. Jeśli przegapiły ten termin, to teraz tracą 500 zł na jedno dziecko za każdy miesiąc zwłoki w złożeniu wniosku o świadczenie.

- Rodzice, którzy do 30 czerwca złożyli prawidłowo wypełniony wniosek o 500 plus na nowy okres, pierwszą wypłatę świadczenia - z wyrównaniem od czerwca - otrzymają do końca sierpnia. W sytuacji, gdy rodzic złoży wniosek po terminie, czyli po 30 czerwca br., świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Na przykład, jeśli wniosek złoży w lipcu, to straci świadczenie za czerwiec, a wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września - wyjaśnia Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Jak teraz odzyskać 500 zł na dziecko?

Jak teraz odzyskać 500 plus na dziecko? Aby jak najmniej stracić i jak najszybciej otrzymać wpłatę z ZUS, trzeba czym prędzej złożyć wniosek o 500 plus. Wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzice mogą składać wnioski również przez bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki są wypłacane tylko bezgotówkowo - na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

- ZUS bardzo często informuje rodziców o terminach składania wniosków o 500 plus. Nasze działania przynoszą skutek. Zdecydowana większość rodziców i opiekunów złożyła wniosek w czerwcu - tj. na ponad 6 mln dzieci - podkreśla Paweł Żebrowski z ZUS.

