i Autor: Shutterstock

A będzie 800 plus

500 plus nieskuteczne w demografii i wsparciu socjalnym! 330 tys. dzieci żyje w biedzie

Granica ubóstwa różni się w zależności od liczebności gospodarstwa domowego i tak według najnowszych danych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych dla osób samotnych wyniosła w ubiegłym roku 775 zł miesięcznie, a dla rodziny 2+2 - ok. 678 zł na głowę. Od rozpoczęcia realizacji programu 500 plus minęło 7 lat. Jego głównym założeniem miało być zmniejszenie ubóstwa i poprawa demografii. Jak to wyszło w praktyce?