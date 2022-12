Szlachetna Paczka, czyli pomoc najbardziej potrzebującym

Na przestrzeni lat Polska mocno się rozwinęła a poziom, na jakim żyją obecnie Polacy, jest znacznie wyższy. Niestety wciąż jest spora liczba osób, przed którymi każdego dnia pojawiają się liczne wyzwania i wyrzeczenia. Wielokrotnie muszą rezygnować z dóbr materialnych i nie stać ich nawet na podstawowe artykuły. Na pomoc takim osobom powstała właśnie Szlachetna Paczka. To projekt, w którym może wziąć udział każdy Polak, by wspomóc szczególnie rodziny. Paczki rozdawane są w grudniu w okresie przedświątecznym i często potrzebujący oprócz żywności czy produktów higienicznych otrzymują prezenty w postaci np. zabawek dla dzieci.

Wielu Polaków nadal mieszka w budynkach, gdzie warunki mieszkalne pozostawiają wiele do życzenia. Wiele, bo aż ok. 2,5 mln Polaków. Są to przypadki, kiedy to np. przecieka dach, są nieszczelne okna czy jest brak ogrzewania. Jak wynika z Raportu o Biedzie aż 1,6 mln obywateli w 2021 r. żyło w skrajnym ubóstwie, w tym także dzieci. Niestety obecna wysoka inflacja i ogólna drożyzna nie sprzyja takiemu społeczeństwu, by żyło na odpowiednim poziomie, wręcz przeciwnie, sytuacja materialna u wielu Polaków się pogorszyła. Martwią się nadejściem tegorocznej zimy. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się rodzice, którzy wychowują małe dzieci.

Jak Polacy postrzegają biedę?

Jak podają autorzy raportu, Polacy mają dość negatywne spojrzenie na biedę. Niestety spora ich część twierdzi, że takie osoby poniekąd same są sobie winne. Jest jednak wiele przypadków, kiedy to biedna osoba nie jest w stanie poprawić swojej sytuacji materialnej bez czyjejś pomocy.

W raporcie wskazano, że 15 proc. Polaków nadal jest zdania, że życie w ubóstwie to wybór, a co piąty badany stwierdził, że to wynik lenistwa, inni z kolei powiedzieli jasno, że należy po prostu iść do pracy i zacząć zarabiać. Nie brakuje także ludzi, którzy uważają, że wygodnie jest żyć na zasiłku i otrzymywać pomoc od państwa. Takie stwierdzenie może być bardzo krzywdzące, co więcej, często wypowiadają się w ten sposób ci, którzy nigdy skrajnej biedy nie zaznali.

Sonda Czy bieda jest jednym z największych problemów w Polsce? Tak Nie