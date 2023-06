Podwyżka 500 plus do 800 plus. Jak rodzice mogą się ubiegać o wyższe świadczenie? 

800 plus – waloryzacja programu 500 plus

W niedzielę 14 maja prezes Kaczyński ogłosił, że świadczenie 500 plus będzie zwaloryzowane. Rodzice każdego dziecka w rodzinie do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów, będą otrzymywali 800 zł. Jak zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller, rząd już na najbliższym posiedzeniu przyjmie specjalny harmonogram prac nad 800 plus. Müller zaznaczył, że przygotowanie projektów ustaw zapowiedzianych przez szefa PIS będzie odbywało się ścieżką rządową. Następnie trafią do Sejmu. Według deklaracji rzecznika projekty będą poddane konsutlacji jeszcze w czerwcu, a przyjęte przez rząd i uchwalone przez Sejm jeszcze w tej kadencji.

Z zapowiedzi rządzących wynika, że 800 plus ma obowiązywać już od przyszłego roku. Zasady programu nie zmieniają się, wzrośnie tylko automatycznie od 1 stycznia wypłacana kwota świadczenia z 500 zł do 800 zł.

Jak składać wnioski o 500 plus?

Rodzice, którzy obecnie pobierają od państwa 500 zł na każde swoje dziecko, mają zapewnione wypłaty do 31 maja 2023 roku. Nowy okres świadczeniowy dla 500 plus będzie trwać od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024. Do uzyskania świadczenia konieczny jest prawidłowo wypełniony wniosek.

Jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony od 1 lutego do 30 czerwca 2023 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego, tj. od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca 2023 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

ZUS przyjmuje wnioski złożone wyłącznie drogą elektroniczną. Możesz to zrobić na cztery różne sposoby:

* poprzez portal PUE ZUS

* przez serwis empatia.mrpips.gov.pl,

* za pomocą bankowości elektronicznej,

* w aplikacji mobilnej mZUS.

Wniosek można złożyć w aplikacji mZUS na swoim telefonie lub tablecie. Z mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację należy pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. Aplikacja mZUS zawiera funkcje, które przyspieszają wypełnienie wniosku. Jeśli składałeś już wniosek o to świadczenie w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS je przyznał, to możesz utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres świadczeniowy. Taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych.

Podobnie jak na PUE, jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, to możesz w kreatorze wniosku pobrać ich dane (m.in. PESEL, data urodzenia) automatycznie. Dzięki temu nie trzeba wpisywać danych ręcznie.

Rodzic lub opiekun dziecka, który ma numer PESEL, będzie mógł złożyć wniosek także przez portal Emp@tia albo swój bank - jeśli bank uruchomił taką usługę. Jeżeli złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy mu taki profil automatycznie na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku.

500 plus - kiedy wypłata świadczenia?

Termin wypłaty zależy od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku z wymaganymi dokumentami.

* do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.,

* od 1 do 31 maja 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

* od 1 do 30 czerwca 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

* od 1 do 31 lipca 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,

* od 1 do 31 sierpnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

