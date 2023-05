Tyle rząd płaci na dzieci w Polsce. Wszystkie zasiłki na dzieci

Największe banki w Polsce blokują klientom karty. Wiadomo już, kto stracił dostęp do pieniędzy

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji sprawdzamy, jakie świadczenia na dzieci oferuje państwo polskie. Okazuje się, że nie jest najgorzej. Choć najbardziej popularne jest tak zwane 500 plus, to okazuje się, że rozmaitych świadczeń na dzieci lub związanych z posiadaniem potomstwa, jest o wiele więcej.

1. Becikowe

Becikowe to świadczenie, jakie otrzymuje się po narodzinach potomka. Jego wysokość to 1 tys. zł. Niestety, obwarowany jest pewnymi ograniczeniami. Becikowe należy się pod warunkiem, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Na przykład: jeśli dziecko urodziło się 31 maja 2023 roku– złóż wniosek najpóźniej 31 maja 2024 roku.

2. Dodatek „Za życiem”

W przypadku narodzin dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, rodzicom przysługuje jednorazowe wsparcie rzędu 4 tys. zł w ramach programu „Za życiem”. Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W praktyce, wniosek należy złożyć w urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (w niektórych gminach może to być inna jednostka organizacyjna gminy wyznaczona przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).

3. Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński wynosi 100 procent podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70 procent za okres urlopu rodzicielskiego. Zasiłek uśredniony za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przysługuje w wysokości 81,5 % podstawy wymiaru zasiłku.

4. "Kosiniakowe"

Świadczenie rodzicielskie popularnie nazywane od nazwiska pomysłodawcy „kosiniakowym”, to świadczenie przysługujące po narodzinach dziecka w wysokości 1 tys. zł miesięcznie dla osób, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego (lub świadczenia o podobnym charakterze) z innych źródeł, przyznawane bez względu na dochód. W przypadku narodzin jednego dziecka świadczenie wypłacane jest przez okres 52 tygodni, a w przypadku narodzin co najmniej pięcioraczków przez okres 72 tygodni.

5. Zasiłek ojcowski

W celu sprawowania opieki nad dzieckiem pracownik - ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni. W tym czasie otrzymuje zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru, bez względu na dochód, jaki ojciec osiąga.

6. "500 plus na dziecko”

W Polsce można otrzymać 500 zł miesięcznie na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia . Trwają dyskusje nad waloryzacją tej kwoty do 800 zł.

7. 300 zł na wyprawkę szkolną. Program „Dobry start”

Można otrzymać 300 zł na skompletowanie wyprawki szkolnej dziecka. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na uczące się w szkole dziecko w wieku od 7. do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24. roku życia. Wysokość dochodów nie ma tu znaczenia.

8. Zasiłek rodzinny

To forma wsparcia przy kosztach utrzymania dziecka. Zależy od zamożności rodziny i wieku dziecka i waha się od 95 do 135 zł miesięcznie na dziecko.

9. Zerowy PIT przy 4 dzieci

Rodzice 4 dzieci mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego dla rodzin wielodzietnych. Ulga przysługuje podatnikowi do wysokości przychodów nieprzekraczających w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

10. Ulga podatkowa „na dziecko”

Rodzice mogą skorzystać też z ulgi podatkowej przy rozliczaniu się z fiskusem. Jakie to są kwoty? Na pierwsze dziecko - 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie); na drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie); na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie); na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł miesięcznie (2700 zł rocznie).

