Masowy napływ wniosków o 800 plus do ZUS. Chodzi o nowy okres świadczeniowy

Od początku lutego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych napłynęło już blisko 3 miliony wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2025 roku i potrwa do 31 maja 2026 roku. Aby zagwarantować sobie wypłatę świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca, wniosek należy złożyć najpóźniej do końca czerwca bieżącego roku.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 złotych miesięcznie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, niezależnie od sytuacji finansowej rodziny.

Ważne daty dla świadczenia 800 plus. Od tego terminu należy się wyrównanie

Termin rozpatrzenia wniosku i wypłaty świadczenia zależy od daty jego złożenia wraz z kompletem dokumentów.

- Jeżeli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2025 roku, ZUS dokona wypłaty świadczenia do 30 czerwca 2025 roku, co pozwoli na zachowanie ciągłości wypłat 800 plus. Złożenie wniosku do końca czerwca 2025 roku zapewni wypłatę świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od 1 czerwca 2025 roku – tłumaczy Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS, cytowany przez PAP.

W przypadku złożenia wniosku po 30 czerwca, świadczenie wychowawcze będzie wypłacane dopiero od miesiąca, w którym wniosek został złożony. Dlatego warto pospieszyć się z formalnościami.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną:

za pośrednictwem profilu na platformie PUE ZUS (eZUS),

(eZUS), poprzez system bankowości elektronicznej,

za pośrednictwem portalu Emp@tia ,

, oraz za pomocą aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na smartfony i tablety.

- Jeśli wniosek był składany w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS przyznał świadczenie 800 plus, rodzic może wygenerować w aplikacji nowy wniosek na kolejny okres. Wniosek zostanie automatycznie wypełniony danymi z poprzedniego wniosku, z możliwością ich edycji – wyjaśnia Dyjak. Dodatkowo, jeśli dane dzieci są zarejestrowane w systemie ubezpieczeń zdrowotnych ZUS, można je automatycznie pobrać do wniosku, oszczędzając czas i unikając błędów.

W 2024 roku rodzice złożyli aż 5 milionów 193 tysiące wniosków o świadczenie wychowawcze, obejmujących 7 milionów 918 tysięcy dzieci. Rok wcześniej odnotowano 5 milionów 271 tysięcy wniosków, dotyczących 8 milionów 136 tysięcy dzieci.

