Polacy zadłużają się na święta! Zaskakujące dane z KRD

Polacy muszą zadłużać się na święta

Jak wynika z badania, 1/4 Polaków zaciąga pożyczki na organizację świąt Bożego Narodzenia, a 6 proc. sięgało po nie wielokrotnie. Większość, bo 11 proc. osób, którzy to robią korzysta z finansowej pomocy rodziny lub znajomych, kolejne 9 proc. zaciąga pożyczkę w banku. Jednocześnie, jak wskazano co 20. osoba wstrzymuje opłacanie bieżących rachunków, aby móc zorganizować "eleganckie święta".

W komunikacie opisującym badanie wskazano, że 9,5 proc. badanych "zapewnić wyjątkowe święta, nawet kosztem zwiększonych wydatków". Niemal połowa, bo 45,3 proc. stara się zorganizować "wyjątkowe" święta, ale kontrolując wydatki. 39 proc. ankietowanych planuje święta zgodnie z "realnym budżetem" i unika nadmiernych wydatków.

Polacy mają problem z regulowaniem zobowiązań

- Nasze dane wskazują, że Polacy mają poważne trudności z regulowaniem zobowiązań. Obecnie w KRD figuruje 2 miliony osób, które mają do oddania 43,4 miliarda złotych. Skala jest więc ogromna. Dlatego konsumenci powinni skupić się na możliwie szybkiej spłacie, która pozwoli im odzyskać kontrolę nad własnym budżetem, a nie pogłębianiu kłopotów finansowych przy okazji świąt – stwierdził prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, cytowany w komunikacie.

Skłonni do organizowania wystawnych uroczystości świątecznych - zgodnie z wynikami badania - są głównie mężczyźni i osoby w wieku 35-44 lata. Tak wskazało po 13 proc. wskazań w obu tych grupach. Wskazało tak 14 proc. mieszkańców średniej wielkości miast - przekazano. Z kolei 48 proc. kobiet zadeklarowało "rozsądne wydatki" i 53 proc. osób między 25. a 34. rokiem życia. Jak zaznaczono, rozsądne to takie, które "zapewnią przyjemności i odrobinę szaleństwa, ale nie pozwolą stracić kontroli nad budżetem".

Prezenty najbardziej kosztownym wydatkiem świąt

Przekazano, że dla 2/3 Polaków najbardziej kosztownym wydatkiem związanym z organizacją świąt jest zakup prezentów. Połowa ankietowanych wskazała na przygotowanie posiłków, a 20 proc. na wyjazd świąteczny. Dodano, że dla 44 proc. osób wydatki związane ze świętami mają umiarkowany wpływ na ich sytuację finansową w kolejnych miesiącach.

W ramach badania zapytano również o definicję pojęcia "drogi" lub "ekskluzywny" wydatek w kontekście świąt. Dla 3/4 konsumentów jest to prezent o wartości powyżej 500 zł na osobę. 56 proc. ankietowanych stwierdziło, że jest to wyjazd świąteczny, a dla 44 proc. jest to wystrój domu za co najmniej kilkaset złotych - poinformowano.

Badanie zostało przeprowadzone przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej w listopadzie 2024 r. metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1011 Polaków w wielu 18-74 lata.