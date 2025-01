Polacy zarabiają krocie na nieznanym programie rządowym! Rekordowe kwoty wypłat

Odkładanie na PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe zostały wprowadzone w Polsce w 2018 roku. PPK to powszechny program oszczędnościowy, który powstał we współpracy rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. To program, który automatycznie obejmuje wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat ( chyba, że osoba z tego przedziału wiekowego złoży u pracodawcy dyspozycję rezygnacji ), za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe (pod PPK nie podlegają osoby samozatrudnione, służby mundurowe oraz rolnicy). Osoby między 55 a 69 rokiem życia mogą uczestniczyć w PPK dopiero po złożeniu stosownego oświadczenia woli. Co istotne, PPK obejmą pracowników, którzy w danej firmie posiadają staż pracy dłuższy niż 3 miesiące (z ostatnich 12 miesięcy). Podstawowym celem PPK było zapewnienie poduszki finansowej na czas emerytury. Jednak, zgromadzone oszczędności można wypłacić wcześniej. Jest patent na wcześniejszą wypłatę pieniędzy.

Wypłata pieniędzy z PPK

Standardowa opłata od pracownika wynosi 2 proc. pensji, pracodawcy – 1,5 proc., z kolei państwo na start wpłaca 250 zł i dodatkowo raz w roku zasila konto uczestnika programu kwotą 240 zł. Pieniądze z założenia można wypłacać dopiero po 60. roku życia. Ale jak zauważa "Fakt" Polacy wykorzystują dziurę w systemie – program umożliwia wcześniejsze wycofanie środków – choć nie wszystkich. Pracownik w takiej sytuacji odzyska wszystkie swoje wpłaty i 70 proc. tego, co wpłacił pracodawca (pozostałe 30 proc. zostanie zapisane na jego koncie w ZUS). Dopłaty państwa przepadną, a od zysków, jakie udało się wypracować, potrącony zostanie 19 proc. podatek od zysków kapitałowych tzw. podatek Belki. Ile można w ciągu roku zaoszczędzić i wypłacić z PPK? Zobacz w GALERII

Co istotne zwrot pieniędzy z PPK nie wiąże się z rezygnacją z uczestnictwa w programie. Na dany rachunek nadal będą wpływać wpłaty do PPK, finansowane przez tego uczestnika i jego pracodawcę.