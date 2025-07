Praca w browarach: zarobki 13 tys. zł, ale wzrost płac poniżej średniej krajowej

W 2024 roku średnie zarobki w branży piwowarskiej w Polsce wyniosły ok. 13 tys. zł brutto (ponad 9,1 tys. zł netto). Dane te pochodzą z raportu Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), który cytuje Wirtualna Polska. Wynagrodzenie to wyróżnia się na tle sektora przetwórstwa przemysłowego. Z raportu wynika, że tempo wzrostu płac w branży piwowarskiej (8,9 proc.) było niższe niż w całej gospodarce (13,7 proc.). Może to wpływać na długoterminową atrakcyjność pracy w browarach, mimo konkurencyjnych stawek na starcie.

Branża piwowarska traci pracowników. Młodzi nie garną się do browarów

Mimo relatywnie wysokich zarobków w browarach, branża piwowarska w Polsce boryka się z problemem malejącej liczby pracowników. Z raportu CASE wynika, że w polskich browarach pracuje obecnie około 8,7 tys. osób. To stosunkowo niewielka liczba, biorąc pod uwagę wpływ branży na całą gospodarkę.

Wirtualna Polska powołuje się na raport, który wskazuje, że wśród zatrudnionych dominują mężczyźni w wieku 25-55 lat, zwłaszcza na stanowiskach logistycznych i produkcyjnych. Autorzy raportu podkreślają jednak, że spada liczba młodych osób podejmujących pracę w branży piwowarskiej. Zdaniem ekspertów z CASE, może to być związane ze starzeniem się polskiego społeczeństwa i zmianami preferencji zawodowych młodszych pokoleń.

Starzejące się społeczeństwo a praca w browarach. Kto zastąpi doświadczonych piwowarów?

Według Wirtualnej Polski, spadek zainteresowania pracą w browarach wśród młodych osób jest szczególnie niepokojący w kontekście starzejącego się społeczeństwa w Polsce. Branża piwowarska, podobnie jak wiele innych sektorów gospodarki, stoi przed wyzwaniem znalezienia następców dla doświadczonych pracowników. Dominacja mężczyzn na stanowiskach produkcyjnych i logistycznych również stanowi pewne wyzwanie dla branży. Zwiększenie różnorodności w zatrudnieniu mogłoby potencjalnie przyciągnąć więcej kandydatów, zwłaszcza z młodszego pokolenia.

Piwowarstwo to nie tylko browary. Tysiące miejsc pracy w handlu i transporcie

Praca w browarach to tylko część zatrudnienia generowanego przez branżę piwowarską. Raport CASE wskazuje, że dzięki powiązaniom z innymi sektorami, takimi jak handel i gastronomia, powstaje dodatkowe 33,5 tys. miejsc pracy. Oznacza to, że sprzedaż i dystrybucja piwa mają istotny wpływ na zatrudnienie w tych branżach.

Jak informuje Wirtualna Polska, branża piwowarska wpływa na zatrudnienie w transporcie, rolnictwie, przemyśle spożywczym oraz w firmach świadczących usługi dla innych przedsiębiorstw. CASE szacuje, że piwowarstwo odpowiada za ponad 85 tys. miejsc pracy, co stanowi około 0,9 proc. wszystkich miejsc pracy w Polsce. To pokazuje, jak ważnym sektorem dla polskiej gospodarki jest produkcja piwa.

