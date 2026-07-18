Zaskoczenie w Niemczech. Zamiast radości jest dymisja

Niemiecką sceną polityczną wstrząsnęła niespodziewana dymisja.

Jens Spahn, szef parlamentarnej frakcji CDU/CSU i jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków chadecji, zrezygnował ze stanowiska po kilku dniach ostrej krytyki związanej z jego życiem prywatnym.

Narodziny dziecka wywołały polityczną burzę

W środę Jens Spahn i jego mąż poinformowali, że zostali rodzicami. Dziecko przyszło na świat w Stanach Zjednoczonych dzięki surogatce.

Informacja błyskawicznie obiegła niemieckie media i trafiła na czołówki gazet. Zamiast jednak zakończyć się falą gratulacji, doprowadziła do jednej z najgorętszych debat politycznych ostatnich miesięcy.

Problemem okazały się wcześniejsze poglądy

Największe kontrowersje wzbudził fakt, że macierzyństwo zastępcze jest w Niemczech zakazane. Co więcej, sama CDU od lat sprzeciwia się legalizacji takich rozwiązań.

W przeszłości również Jens Spahn wypowiadał się krytycznie o surogacji. Podkreślał, że jako chrześcijanin nie może zaakceptować takiej praktyki. Gdy okazało się, że sam skorzystał z tej możliwości za granicą, przeciwnicy zarzucili mu hipokryzję i stosowanie podwójnych standardów.

Nawet partyjni koledzy mieli dość

Krytyka nie płynęła wyłącznie ze strony politycznych przeciwników. Coraz więcej głosów domagających się rezygnacji pojawiało się także w szeregach samej CDU.

Według niemieckich mediów do ustąpienia miał wezwać go również kanclerz Friedrich Merz, lider niemieckich chadeków.

Presja rosła z każdym dniem.

„Mojej rodziny nie da się pogodzić z tą funkcją”

W sobotę Jens Spahn ogłosił swoją decyzję. W liście do członków klubu parlamentarnego CDU/CSU napisał, że w ostatnich dniach zrozumiał, iż nie jest w stanie pogodzić nowej sytuacji rodzinnej z pełnioną funkcją polityczną.

Podkreślił również, że jego rodzina stała się dla niego najważniejsza. Jednocześnie skrytykował atmosferę debaty publicznej, mówiąc o rosnącej bezwzględności wobec polityków i ich bliskich.

Jeden z najważniejszych polityków CDU

46-letni Jens Spahn od ponad dwóch dekad należy do czołowych postaci niemieckiej chadecji. W Bundestagu zasiada od 2002 roku, a w latach 2018–2021 był ministrem zdrowia.

Od maja 2025 roku kierował parlamentarną frakcją CDU/CSU, będąc jednym z najbliższych współpracowników kanclerza Friedricha Merza.

Kto przejmie stery?

Do czasu wyboru nowego przewodniczącego obowiązki szefa frakcji będzie pełnił Alexander Hoffmann z CSU.

Tymczasem w Niemczech nie cichną dyskusje o granicach życia prywatnego polityków, etycznych aspektach surogacji oraz o tym, czy osoby publiczne powinny być oceniane przede wszystkim przez pryzmat swoich decyzji politycznych, czy również prywatnych wyborów.

Zdaniem analityków niemieckiej sceny politycznej sprawa Jensa Spahna jeszcze długo będzie tematem gorących sporów za Odrą.

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