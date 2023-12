Połów ryb ponad miarę, szkody dla ekosystemu

Standardy ekologiczne nie zawsze przestrzegane

Międzynarodowa organizacja pozarządowa MSC, która wraz z naukowcami, rybakami i organizacjami ekologicznymi opracowała środowiskowe standardy dotyczące zrównoważonych połowów przekonuje, że każdy konsument ma wpływ na to, co dzieje się w morzach i oceanach.

Organizacja powołując się na dane ONZ wskazuje, że obecnie przeciętnie mieszkaniec Ziemi zjada 20,2 kg ryb i owoców morza rocznie. W 2030 roku spożycie ma wzrosnąć do 21,4 kg per capita. MSC zwraca uwagę, że rosnąca konsumpcja ryb oznacza coraz większą presję połowową. "Raport ONZ +The State of World Fisheries and Aquaculture 2022+ wskazuje, że z roku na rok coraz więcej światowych zasobów dzikich ryb jest przełowionych. Nadmierne połowy dotyczą już˙ ponad 1/3 stad ryb, a odsetek ten jest ponad trzy razy wyższy niż˙ jeszcze w połowie lat 70-tych" - podkreślono.

Codzienne wybory konsumentów a obciążenie dla środowiska

MSC przekonuje, że aby nasze codzienne wybory nie były obciążeniem dla środowiska, nie musimy rezygnować z jedzenia ryb. Należy jednak zwrócić uwagę, czy pochodzą one ze zrównoważonych połowów. "Z pomocą przychodzi niebieski certyfikat MSC, który znajdziemy na dzikich rybach i owocach morza pochodzących z rybołówstw spełniających najbardziej rygorystyczne globalne wymogi środowiskowe" - wskazała dyrektorka programu MSC w Polsce i Europie Centralnej Anna Dębicka.

Przedstawicielka organizacji wyjaśniła, że niebieski znak MSC na produktach gwarantuje, iż ryby i owoce morza pochodzą z dobrze zarządzanych, stabilnych łowisk, które spełniają wymogi zrównoważonego rybołówstwa.

Organizacja przekazała, że w program MSC zaangażowanych jest obecnie ponad 500 podmiotów związanych z rybołówstwem, co przekłada się na 19 proc. światowych połowów dzikich ryb i owoców morza.

