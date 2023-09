Nowe technologie na drodze ku ochronie środowiska. Jak ograniczyć zużycie prądu?

Wpływ człowieka na zmiany klimatyczne

Intensywny rozwój gospodarki, którego od zeszłego stulecia jesteśmy świadkami, nie jest obojętny dla planety. Rozwój gospodarki, przemysłu ciężkiego, rolnictwa, a także spalanie paliw kopalnianych i niezrównoważona konsumpcja są głównymi przyczynami obecnych zmian klimatu. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez uczonych z Cornell University w USA, to właśnie działalność człowieka ma na nie główny wpływ. W 2021 roku badacze przeprowadzili analizę ponad 88 tysięcy recenzowanych artykułów naukowych stworzonych w latach 1991-2012 dotyczących zmian klimatu na świecie. Aż 99,9% artykułów za główną przyczynę zmian w klimacie wskazało działania człowieka. W praktyce oznacza to, że uczeni będący autorami badanych tekstów są zgodni co do szkodliwego wpływu człowieka na środowisko. Na szczęście są działania, które mogą mieć również pozytywny wpływ na planetę.

Co możesz zrobić dla dobra środowiska?

Ochrona środowiska naturalnego leży w gestii ludzi, ponieważ od zmiany klimatu zależy również ich przyszłość. Oczywiście kluczowe są działania „dużych graczy” – organizacji i firm międzynarodowych, których działanie odciska największe piętno. Nie oznacza to jednak, że starania jednostek pozostają bez znaczenia. Wręcz przeciwnie! Jak więc możesz przyczynić się do ochrony środowiska jako statystyczny Kowalski? Warto zacząć od najbliższego otoczenia. Częste korzystanie z samochodu zastąp ekologicznymi środkami transportu – komunikacją miejską, rowerem bądź spacerami. Wprowadź do swojej codzienności zasadę less waste, by generować mniej odpadów i staraj się segregować śmieci. Kiedy to możliwe, korzystaj z produktów z drugiej ręki. Ogranicz też zużycie plastiku. Co jeszcze możesz zrobić? Wybierz odpowiednie urządzenia AGD do swojego domu, aby oszczędzać wodę i energię. Odpowiednie, czyli te, które pomogą Ci wprowadzić ekologiczne nawyki.

Zastosowanie nowych technologii na rzecz ochrony środowiska

Negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne jest faktem. Na szczęście coraz częściej zaobserwować można ruchy, które mają na celu ochronę planety oraz spowolnienie zmian klimatu. Przykładem tego jest wykorzystanie nowoczesnych technologii. Zastosowane są zarówno w działaniach na dużą skalę, takich jak stałe monitorowanie klimatu, jak i w bardziej przyziemnych obszarach. Jednym z nich są urządzenia AGD wyposażana w innowacyjne funkcje, które pomagają w oszczędności wody i energii, tym samym przyczyniając się do ochrony planety.

Urządzenia AGD a ekologia

Jak wynika z „Raportu 2022/21” przygotowanego przez APPLiA ok. 80% wpływu sprzętów AGD na środowisko jest generowane z fazą użytkowania. Ta skala pokazuje istotną rolę zrównoważonego korzystania z urządzeń domowych. W tym celu warto sięgać po nowoczesne urządzenia – nie tylko ze względu na nowoczesne funkcje. Przede wszystkim urządzenia AGD nowej generacji zużywają między 50% a 70% mniej energii. Pomimo rosnącej świadomości nadal ponad 2 miliony polskich gospodarstw jest wyposażona w urządzenia starej generacji. Jak pokazują dane APPLiA:

nowoczesna lodówka lub zamrażarka zużywa nawet o 50-70% mniej energii;

w przypadku pralek oszczędność może wynieść 30-50% energii;

a wymieniając zmywarkę na nową, możemy zaoszczędzić 20-40%.

Czym kierować się przy wyborze urządzeń AGD?

Jak widzisz zakup nowoczesnych urządzeń to inwestycja, która pozwala oszczędzać wodę i energię, a w długiej perspektywie – również pieniądze. Dlatego wybierając sprzęty AGD do domu, postaw na te wyposażone w funkcje ekologiczne. Czym się keirować przy ich wyborze?

Klasą energetyczną informującą o zużyciu prądu zgodnie z dyrektywami UE. Pozwala ona określić, czy dane urządzenie jest energooszczędne, a tym samym obniżyć wysokość rachunków. Najwyższa klasa to klasa A, najniższa – G. Im wyższa klasa, tym bardziej energooszczędne jest urządzenie. Urządzenie idealne to takie, które pobiera możliwie minimalną ilość wody i energii do pracy.

Wydajnością urządzeń, która wpływa na oszczędnośc wody i energii. Wybierając pralkę bądź zmywarkę wybierz pojemne urządzenia, które pozwolą Ci uprać i umyć więcej rzeczy podczas jednego cyklu. Na ich wydajność wpływa również moc silnika, która powinna gwarantować skuteczne mycie w krótkim czasie. Kupując lodówkę, wróć uwagę na system chłodzący, równomierne chłodzenie jest gwarancją wydajnej pracy urządzenia.

Ekologiczne tryby, które wykorzystują niższą temperaturę wody i minimalizuje jej ilość. Dotyczy to zarówno urządzeń pralniczych, jak i zmywarek. Przykładem tej drugiej grupy produktów jest zmywarka GV673C62 od Gorenje – korzystając z tryby ECO, urządzenie pobiera znacznie mniej wody. Dodatkowo do cyklu wykorzystuje wodę w niższej temperaturze, jednocześnie skutecznie usuwa zabrudzenia.

Przyłącze ciepłej wody, dzięki któremu ograniczysz zużycie energii potrzebnej do ogrzania zimnej wody. Ten aspekt jest równie przydatny w urządzeniach pralniczych – pralkach i suszarkach bębnowych. Model GV673C62 to wydajny sprzęt, który w jednym cyklu pozwala umyć aż 16 kompletów naczyń. Sprawdzi się szczególnie przy dużej liczbie domowników.

Inteligentny system Smart Home, w który coraz częściej producenci AGD wyposażają swoje urządzenia. Takim systemem jest ConnectLife od Gorenje. Urządzenia marki, takie jak zmywarka GV673C62, kompatybilne są z aplikacją, dzięki czemu stale możesz kontrolować zużycie wody i energii, a co za tym idzie, możesz mieć realny wpływ na wysokość rachunków.

Ochrona środowiska to nasz wspólny obowiązek, który pozwoli na dalszy rozwój. Do swojej codzienności warto wprowadzić nawyki i urządzenia, które będą przyczyniały się do tego.

