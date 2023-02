Płyta indukcyjna – czym kierować się przy wyborze?

Jak działa indukcja?

Najprościej mówiąc, pole grzewcze płyty indukcyjnej pod swoją powierzchnią posiada specjalne cewki generujące szybkozmienne pole magnetyczne. Pole to reaguje z dnem naczyń przeznaczonych do gotowania na indukcji. Warto zaznaczyć, że muszą być to naczynia, które mają właściwości ferromagnetyczne, a zatem przyciągające magnes. W skutek indukowania prądów wirowych dno naczynia rozgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury. Tym sposobem nagrzewane jest naczynie oraz jego zawartość, a nie sama płyta. Budowa oraz sposób grzania płyt indukcyjnych należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie płyt grzewczych na rynku.

Zalety płyty indukcyjnej

Wiesz już, jak działa indukcja. Czas zastanowić się nad jej zaletami – skoro płyty indukcyjne zyskują na popularności, muszą jakieś mieć, prawda? Przede wszystkim – bezpieczeństwo. Płyty indukcyjne są najbezpieczniejszymi dostępnymi płytami grzewczymi. Nagrzewane jest tylko dno garnka, wszystko dookoła pola grzewczego pozostaje chłodne lub lekko ciepłe, co eliminuje ryzyko oparzenia. Szczególnie docenią to rodzice małych dzieci. Kolejną zaletą płyt indukcyjnych jest łatwe utrzymanie jej w czystości. Wynika to przede wszystkim z braku różnego rodzaju zakamarków, charakterystycznych dla płyt gazowych. Co więcej, nawet jeśli podczas gotowania powstaną plamy na płycie, nie przypalą się i nie zaschną pod wpływem temperatury. Dodatkowo ceramiczną powierzchnię płyty możesz łatwo wyczyścić przy użyciu domowych detergentów. Kolejną zaletą płyt indukcyjnych jest oszczędność energii. Płyta indukcyjna nagrzewa się nawet trzykrotnie szybciej niż płyta elektryczna, dzięki czemu oszczędzasz nie tylko czas poświęcany na przygotowanie posiłków, ale również zużywasz mniej energii i co za tym idzie – płacisz niższe rachunki za prąd.

Wybór płyty indukcyjnej – na co zwrócić uwagę?

Przechodzimy do niełatwego wyboru płyty indukcyjnej do kuchni. Podejmując decyzję, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów urządzenia, które pomogą Ci w wyborze. Wielkość płyty indukcyjnej – zaczynamy od podstaw, czyli od decyzji, jak dużego urządzenia potrzebujesz do swojej kuchni. Zastanów się, jak często gotujesz i dla ilu osób. Im większa liczba domowników, tym większa liczba pól grzewczych będzie przydatna. Ważna jest również przestrzeń, którą dysponujesz. Na rynku dostępne są płyty dwu-,cztero-, pięcio- a nawet sześciostrefowe o różnym ułożeniu i wielkości.

Moc całkowita pól grzewczych – to parametr, który znacząco wpływa na komfort gotowania. Im większa moc, tym szybszy proces gotowania (oszczędność energii, czasu i pieniędzy). Moc całkowita dostępnych na rynku płyt wynosi od 2,8 do 12kW. Płyty o mocy większej niż 10kW posiadają zwykle pięć lub sześć stref grzewczych. Większość cztero-strefowych płyt indukcyjnych oscyluje około 7,2kW. Jest to moc, która z pewnością spełni Twoje codzienne potrzeby.

Wykonanie – płyta indukcyjna, którą wybierzesz, powinna być wykonana ze szkła ceramicznego. Warto zwrócić uwagę na jego grubość oraz jakość. Płyta indukcyjna może być wykończona obramowaniem (najlepiej z trwałego metalu), które zapobiega uszkodzeniom. Innym sposobem zabezpieczenia obramowania jest szlifowanie krawędzi. Na rynku dostępne są również płyty indukcyjne do zabudowy, które instaluje się na równi z blatem. Szkło ceramiczne, oprócz trwałości, ma również charakter estetyczny. Podkreśla eleganckie i nowoczesne wykończenie urządzenia, które idealnie dopełnia kuchnię.

Komfort użytkowania – płyta indukcyjna zapewnia komfort użytkowania dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania oraz nowoczesnym funkcjom i programom. Producenci prześcigają się w coraz bardziej nowoczesnych rozwiązaniach, dlatego warto zapoznać się z nimi na przykładzie konkretnego urządzenia.

Płyta indukcyjna IT643BCSC7 od Gorenje – Twój asystent w kuchni

Płyta IT643BCSC7 z linii Essential marki Gorenje wykorzystująca indukcję przeznaczona jest do zabudowy. Posiada 4 strefy grzewcze – jedną małą o średnicy 145 mm, dwie średnie o średnicy 180 mm oraz jedną dużą o średnicy 210 mm. Jej szerokość to 595 mm, głębokość 520 mm, a wysokość – 58 mm. Eleganckiego charakteru nadają płycie szlifowane krawędzie, które stanowią również zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Całkowita moc pól grzewczych wynosi 7,6 kW. A jak to urządzenie sprawdza się w praktyce?

Model IT643BCSC7 to nowoczesne rozwiązanie do każdej kuchni. Płyta wyposażona jest w pełni dotykowy panel sterowania. Każda strefa grzewcza ma 9-stopniowy zakres mocy oraz booster, czyli tryb intensywnego grzania. Znacząco skraca on czas nagrzewania. Płyta ma funkcję Bridge Zone, która pozwala łączyć dwie osobne strefy w jedną dużą. Takie rozwiązanie idealnie sprawdzi się do gotowania w naczyniu o dużych wymiarach lub większej liczby potraw jednocześnie.

Płyty indukcyjne z linii Essential wyróżnia zastosowanie nowoczesnych technologii, które pozwalają na wyposażenie urządzeń w innowacyjne funkcje ułatwiające gotowanie. Płyta IT643BCSC7 od Gorenje wyposażona jest w funkcję StopGo umożliwiającą przerwanie grzania oraz ponowne uruchomienie bez zmiany ustawień, a także funkcję podtrzymania temperatury bez dalszego gotowania – StayWarm. Oprócz nich ma takie funkcje jak: SoftMelt, EggTimer, personalizację ustawień czy kontrolę ciepła resztkowego. Urządzenie wyposażone jest również we wbudowany minutnik, który automatycznie wyłącza płytę po upływie ustawionego czasu. Płyty indukcyjne z założenia są bezpieczniejsze od innych płyt grzewczych. Model IT643BCSC7 ma dodatkowo zaprogramowaną funkcję ChildLock Pro, która uniemożliwia przypadkowe włączenie płyty, np. przez małe dzieci.

Szeroki wybór dodatkowych funkcji sprawia, że płyta indukcyjna stanowi znaczącą pomoc w kuchni i ułatwia przygotowanie posiłków. Kierując się przedstawionymi wskazówkami, wybierzesz odpowiednią płytę i dokładnie poznasz wszystkie jej funkcjonalności. Pozwoli Ci to maksymalnie wykorzystywać jej możliwości.

