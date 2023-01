Zyskaj dodatkowe miejsce z lodówkami SkyLine od Hisense

Ograniczone miejsce w lodówce

Jak wynika z prowadzonych badań, kupujemy coraz więcej. Wpływ na zmiany zachowań konsumenckich miała pandemia COVID-19, podczas której nasze zakupy stały się większe, robione na raz oraz inflacja, przez którą szukamy lepszych cen, często kupując produkty spożywcze masowo i na zapas. Wraz ze zmianami nawyków zakupowych, zmieniają się nasze potrzeby i wymagania wobec urządzeń AGD, w tym lodówek. Potrzebujemy urządzeń, które pomieszczą wszystkie produkty, zapewniając jednocześnie ich dobrą widoczność. Rozwiązaniem jest wybór lodówki o większej pojemności. Jaką lodówkę wybrać, jeśli nie chcemy lub nie możemy rezygnować z miejsca w kuchni na rzecz dużego urządzenia? Odpowiedzią są lodówki SkyLine, które zapewniają większą pojemność dzięki zwiększonej wysokości.

SkyLine – odpowiedź na potrzeby konsumentów

Podstawą do stworzenia linii SkyLine było zapotrzebowanie konsumentów na lodówki o większej pojemności przy zachowaniu rozmiarów, które łatwo można zaadaptować do każdej kuchni. Kluczem do osiągnięcia celu było powiększenie wysokości lodówki i niewielkie zwiększenie jej szerokości. Lodówki SkyLine to najwyższe urządzenia w swojej kategorii – mają 2 m wysokości i 70 cm szerokości. Dzięki większej od standardowej wysokości lodówek, urządzenia SkyLine oferują aż do 500 l pojemności. Jak sprawdza się to w praktyce? W lodówkach SkyLine pomieścisz nawet 27 toreb produktów spożywczych! Do wyboru są modele w wersji trzy- oraz czterodrzwiowej oraz modele z wbudowanym dystrybutorem wody. Aby tak duża objętość nie sprawiała trudności w dostępie do produktów, lodówki SkyLine zostały zaprojektowane tak, aby zapewniały idealną widoczność. Urządzenia składają się z dwóch części, tworząc chłodziarko-zamrażarkę. Część chłodząca posiada 3 półki oraz 2 przestronne szuflady na świeże produkty. Na zamrażakrę składają się dwie duże szuflady.

Zaprojektowane, aby dopełnić wnętrze kuchni

Lodówki SkyLine wyróżnia elegancki i nowoczesny design. Dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych – w kolorze stali nierdzewnej oraz czarnej stali. Urządzenia wyposażone są w nowoczesne płaskie drzwi. Uchwyty do drzwi są wbudowane, dzięki czemu urządzenie nie posiada wystających elementów. Płaskie drzwi nadają eleganckiego charakteru i zwiąkszają komfort użytkowania. Szuflady zamrażarki umieszczone są na metalowych prowadnicach, co ułatwia wysuwanie i daje pełną swobodę. Dodatkowo tylna ściana lodówek SkyLine została pokryta od węwnątrz warstwą metalu, który zapewnia większe bezpieczeństwo i ochronę urządzenia. Dla zwiększenia komfrotu użytkowania oraz poprawy widoczności lodówki z serii SkyLine wyposażone są zarówno w półki, jak i szufaldy. Dodatkowo, wewnątrz zainstalowane zostało oświetlenie LED – ciepłe i jasne światło zwiększa widoczność, jednocześnie ogranicza zużycie energii.

Innowacyjność, która ułatwia życie

Seria SkyLine została wyposażona w nowoczesne technologie, których celem jest zwiększenie komfortu użytkowania. Technologia Metal Cooling odpowiada za równomierne rozmieszczenie otworów wentylacyjnych rozprowadzających chłodne powietrze w każdym rogu urządzenia. W połączeniu z metalową tylną ścianą lodówki, Multi Cooling gwarantuje utrzymanie zimnego poziomu temperatury i zapobiega jej wahaniom. Utrzymanie równomiernej temperatury jest możliwe także dzięki technologii Micro Vents. Umieszczenie małych otworów wentylacyjnych na tylnej ścianie zapewnia stałą wentylację. Dzięki temu, niezależnie od części lodówki, temeratura utrzymana jest na tym samym poziomie.

Celem zastosowanych technologii jest także zachowanie świeżości i wysokiej jakości przechowywanych produktów. Lodówki Skyline wyposażone zostały w szufladę na świeże produkty, takie jak warzywa i owoce. Dzięki zachowaniu odpowiedniej wilgotności wewnątrz szuflady, świeżość przechowywanych w niej produktów znacząco się wydłuża. Urządzenia posiadają także szufladę Fresh Zone o temperaturze 0℃, która idealnie sprawdzi się do przechowywania mięsa oraz ryb. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu technologii Super Cool w chłodziarce oraz Super Frost w zamrażarce, produkty w krótkim czasie są schładzane oraz mrożone. Dzięki temu zachowują świeżość, swoją strukturę i nie tracą właściwości odżywczych.

Dla komfortu użytkowania lodówki SkyLine wyposażone zostały w technologię Total No frost, która zapobiega tworzeniu się szronu oraz kryształków lodu wewnątrz. Dzięki temu nie ma potrzeby rozmrażania urządzenia podczas jego czyszczenia.

Urządzenia trwałe i energooszczędne

Linię SkyLine na rynku wyróżnia wysoka jakość wykonania. Do projektu wykorzystane zostały materiały najwyższej jakości i trwałości, dzięki czemu urządzenia służą przez wiele lat. Natomiast zastosowanie innowacyjnych i inteligentnych technologii pozwala na utrzymanie niskiego zużycia prądu. Zgodnie z deklaracją producenta, zużycie energii zostało obniżne względem starszych modeli o nawet 47%. Linię SkyLine charakteryzuje wysoka efektywność energetyczna, dzięki której urządzenia są energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz techniczne w budowie lodówek SkyLine pozwalają na automatyczną stałą kontrolę temperatury wewnątrz urządzenia i dostosowanie mocy chłodzenia gwarantując niezmienny poziom temperatury. To także gwarancja cichej pracy urządzenia – SkyLine to jedne z najcichszych lodówek dostępnych na rynku, które generują hałas na poziomie zaledwie 38dB.

Lodówki z linii Skyline to rozwiązanie, dla tych którzy potrzebują większej pojemności urządzenia bez konieczności rezygnowania z miejsca w kuchni. Nowoczesny projekt oraz innowacyjne rozwiązania sprawiają, że seria SkyLine odpowiada na potrzeby zmieniajacych się potrzeb konsumentów.

