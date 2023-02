Hisense otwiera centrum badawczo-rozwojowe w Słowenii

ZERO ULTRA z turboładowaniem 180W Thunder Charge nawet o 500 zł taniej, HOT 20i nawet o 50 zł

Inwestycja w centrum badawczo-rozwojowe to element długofalowej strategii marki. W 2023 roku grupa zainwestuje w działania R&D blisko 45 mln euro. To prawe o 20 proc. więcej aniżeli w ubiegłym roku. - Innowacyjność to nasza największa wartość, a badania i rozwój stanowią główny filar sukcesu marki. Przewagę konkurencyjną, rentowność i wzrost możemy osiągnąć tylko dzięki skupieniu się na potrzebach klienta, tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wysokiej jakości produktów, które spełniają najwyższe oczekiwania klientów - mówi Hanson Han, CEO Hisense Europe.

W ciągu ostatnich 3 lat grupa Hisense zwiększyła zatrudnienie w dziedzinie badań i rozwoju o 40 proc. Obecnie zatrudnia 610 ekspertów, w tym 470 w Słowenii. - W ciągu 3 lat zatrudniliśmy 130 wysoko wykwalifikowanych specjalistów R&D. Skupiliśmy nasze działania na 3 obszarach: rozwoju elektroniki, systemów operacyjnych smart TV i AGD oraz badań nad rozwojem nowych technologii - mówi Bostjan Pecnik, Executive Vice-President Hisense Europe odpowiedzialny za badania i rozwój.

Wraz z otwarciem nowego centrum R&D, zostanie wdrożony nowy, zorientowany na projekty system pracy. Zespoły R&D i menedżerowie ds. produktów będą pracować w zespołach na czas trwania poszczególnych projektów. Centrum R&D swoją architekturą zachęca pracowników do współpracy i umożliwia wprowadzenie nowoczesnych metod pracy, co z pewnością zwiększy efektywność i innowacyjność prac nad projektami. Centrum badań i rozwoju w Velenje to drugi ośrodek R&D w Słowenii. Pierwszy z nich działa w stolicy kraju – Lublianie. W niedalekiej przyszłości Hisense ma w planach otwarcie trzeciego ośrodka badawczo-rozwojowego – w Mariborze.

Nowe centrum R&D zostało otwarte podczas uroczystej ceremonii w Velenje, w której wzięła udział Prezydent Słowenii – Natasza Pirc Musar.

