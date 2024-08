i Autor: Markus Spiske / CC0 / pexels.com, Domin Niemcy przedłużają kontrole na granicach

Rynek pracy

Młodzi dorośli Niemcy na utrzymaniu rodziców i państwa. Szokujące dane

Młodzi dorośli Niemcy są na garnuszku rodziców, a co dziesiątemu w utrzymaniu pomaga państwo – pisze serwis 300gospodarka.pl. Co ciekawe, tendencja do korzystania ze środków rodziców u naszych młodych zachodnich sąsiadów stale rośnie.