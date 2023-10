Polscy górnicy zarabiają za dużo?

Ile zarabiają górnicy w polskich kopalniach?

Wydatki na płace w Polskiej Grupie Górniczej wzrosły w 2023 o aż 25 proc. (+1,2 i pochłonęły 6 mld zł, przy zatrudnieniu niższym o 6 proc. Ceny węgla były na tak wysokich poziomach, że kopalnia zakończyła rok skonsolidowanym zyskiem netto 2,5 mld zł. W PGG zatrudniającej 36,6 tys. osób w ciągu roku przeciętna pensja wzrosła z 10,4 tys. zł kosztów pracodawcy do 13,7 tys. zł, co przy umowie o pracę przekłada się na 8,1 tys. zł netto, czyli o 1,4 tys. zł więcej rok do roku.

Obecnie mamy nadmiar węgla, której nie ma komu sprzedać, ale ceny polskiego węgla nie spadają" —pisze portal wysokienapiecie.pl. Jak oceniają specjaliści, ceny polskiego węgla nie spadną, bo górnicy przyzwyczaili się do wyższych pensji". W sierpniu cena węgla dla energetyki (PSCMI 1) z polskich kopalń była najniższa od lutego i wyniosła 703 zł za tonę.

Cena węgla za wysoka w stosunki do wydobycia

Jak podaje wysokienapiecie.pl na podstawie raportu Global Energy Monitor, przeciętny polski górnik wydobywa najmniej węgla na świecie. W naszym kraju do wydobycia miliona ton węgla rocznie potrzeba 822 górników, w drugich w kolejności Indiach o połowę mniej. W USA i Australii milion ton rocznie wydobywa mniej niż 100 górników. Polski górnik wydobywa jedną dziesiątą tego, co amerykański, a zarabia już tylko o połowę mniej. A koszty zatrudnienia to główny czynnik wpływający na cenę sprzedaży węgla. Wynika to ze stopnia mechanizacji i pokładów, na których muszą pracować górnicy. Im większa głębokość, tym mniejsza efektywność. Dlatego część kopalń powinno się zamknąć.

Jak przypomniano w artykule, polski rząd zawarł z górniczymi związkami porozumienie o wygaszaniu górnictwa aż do 2049 r. "Porozumienie zakładało, że budżet będzie dopłacać do strat w spółkach górniczych – nazwano to dopłatami do redukcji wydobycia. Ale coś za coś – pensje górników w spółkach objętych programem miały rosnąć wyłącznie o wskaźnik inflacji" – czytamy. Okazało się, ze wzrosły dużo więcej - średnia pensja netto o aż 33 proc.

