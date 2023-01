Ile zarabiają górnicy? Zażądali aż 25 procent podwyżki!

Jest zgoda na nową technologię jądrową. To dobra wiadomość dla KGHM

Zarobki górników w Polsce. Co miesiąc inna wypłata

Zarobki górników w Polsce rosną niewspółmiernie szybko do innych płac. Gdy przeciętny wzrost płac w grudniu 2022 roku wyniósł 16,6 proc., to w górnictwie wzrost wyrósł 35,8 proc. To efekt nie tylko premii z okazji Dnia Górnika, ale również podwyżek jakie wywalczyły związki zawodowe. Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej pod koniec 2022 roku wynosiły średnio 10,7 tys. zł brutto (wraz z premiami i świadczeniami). Przedstawiciele spółki wyjaśniają jednak, że w związku ze skomplikowaniem pracy, wynagrodzenia mogą się różnić w poszczególnych miesiącach.

Jak ustalił Onet w rozmowie z przedstawicielami JSW, górnicy mają płacone od dniówki, a do tego płaca za każdy dzień roboczy może się różnić ze względu na różny zakres zadań. Każdego miesiąca górnik ma 22 dniówki. Co ciekawe związkowcy postulują nie tylko o podwyżki, ale także o ujednolicenie prac. Rzecznik JSW Tomasz Siemieniec w rozmowie z Onetem potwierdził, że również spółka chciałaby ujednolicenia zarobków górników. Ile średnio zarabiają górnicy? Możecie to sprawdzić w naszej galerii.

Górnicy żądają 25 proc. podwyżki. Grożą strajkiem

Tymczasem w JSW związkowcy domagają się 25-procentowych podwyżek. Żądania argumentują wysoką inflacją i rekordowymi zyskami spółki, które wyniosły w 9 miesiącach 2022 roku 5,9 mld zł netto. Spółka informowała, że wynikało to z wysokiego zaangażowania pracowników, którzy pracowali także w dni wolne, w czasie gdy było wysokie zapotrzebowanie na węgiel.

Związkowcy podkreślają, że podwyżki wynagrodzeń nie są "fanaberią", a "koniecznością w dzisiejszych trudnych czasów". Podkreślali, że w razie mrożenia kosztów pracy przez JSW, otwarty może zostać spór zbiorowy, w którym przewidziano też możliwość strajku.

