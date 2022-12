Dodatkowe pieniądze dla górników

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji niektórzy pracodawcy oferują swoim pracownikom tak zwane karpiowe, czyli pewnego rodzaju premię świąteczną. Wypłacana ona jest w gotówce lub w postaci bonów towarowych. Taki upominek do swojego pracodawcy dostaną na przykład górnicy. Wraz z wypłatą wynagrodzenia w grudniu karpiowe otrzymają pracownicy JSW SiG. Wysokość świątecznej premii dla górnika będzie zależała od stanowiska pracy. Największą kwotę rzędu 1350 zł brutto otrzymają pracownicy spółki zatrudnieni pod ziemią. W przypadku pracowników zakładów przeróbczych świadczenie będzie wynosiło 1300 zł brutto, a pracownicy powierzchni otrzymają 1250 zł brutto.

JSW Szkolenie i Górnictwo (JSW SiG) to spółka zależna Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która została powołana w 2014 roku. Jak czytamy na stronie spółki, od początku funkcjonowania głównym przedmiotem jej działania były szkolenia i kursy zawodowe. Prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów wewnętrznych oraz zewnętrznych, współpracujących z JSW SiG. Oferta firmy skierowana jest zarówno do pracowników podmiotów należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jak również do zainteresowanych spoza tej organizacji. Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji na obecnie zajmowanych stanowiskach, ale także umożliwienie przekwalifikowania i podjęcia zatrudnienia na innym stanowisku pracy.

Pieniądze to nie wszystko - Dariusz Szymczycha Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.