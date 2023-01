Ile zarabia górnik w Polsce? Dane GUS nie pozostawiają złudzeń

500 plus na psa i kota. Sprawdź, czy możesz dostać pieniądze na zwierzaka

Zarobki górników w Polsce

Według Głównego Urzędu Statystycznego średnie zarobki górników wynoszą 7 180 zł. W praktyce jednak końcowa pensja, jaką otrzymują górnicy, znacząco się różni, a część końcowego wynagrodzenia mogą stanowić dodatki, jakie otrzymują pracownicy kopalń. Sama wysokość płac zależy tak naprawdę od spółki, w której zatrudniony jest pracownik. Spółki oferują różne stawki, z czego JSW na obecną chwilę znana jest z wypłacania z najwyższych wynagrodzeń. Na pensję górnika składa się oczywiście staż pracy, przedział wiekowy, w jakim znajduje się pracownik, dni wykonywania pracy (weekendy i święta z reguły są lepiej płatne) oraz charakter pracy, przy czym praca górnika przodowego z reguły będzie wyższa.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym górnicy mogą liczyć na dodatki w postaci m.in. premii, dodatki zmianowe (czyli nocki), dodatki stażowe oraz specjalne dodatki dla przodowego. Ze względu na pracę w warunkach szkodliwych przysługuje im również bonusowa kwota. Mogą również ubiegać się o dodatek za pracę w niebezpiecznych warunkach. Górnicy mogą liczyć również na nagrody z okazji Barbórki oraz na 14. pensję, dodatki szkolne dla dzieci i dodatki wakacyjne.

Pracownikom kopalni przysługują również deputaty węglowe

Średnie wynagrodzenie dla górnika wynosi 7 180 złotych, przy czym z uwagi na ujęcie w średniej kadry kierowniczej, kwota może być nieco zawyżona. Przyjmuje się, że średnia pensja górników to 4 354 złotych netto. Najmniejsze pensje - 3 479 zł netto a te najwyższe to ok. 5 455 zł i więcej. Na największe zarobki mogą liczyć pracownicy kopalń na Śląsku, w województwach dolnośląskim i mazowieckim. Najmniejsze zarobki są w województwach: podlaskim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim.

Górnicy po zakończeniu 15-letniego stażu pracy mogą liczyć na jednorazowy dodatek wynoszący 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Po tym okresie pensja górnika może wzrosnąć nawet do 60 procent. Górnik pracujący 20 lat może liczyć na dodatek w postaci 100 procent swojej miesięcznej pensji.

Pracownikom kopalni przysługują również deputaty węglowe. W Polskiej Grupie Górniczej rocznie pracownik może otrzymać 8 ton węgla. Jeśli nie chce węgla, może dostać ekwiwalent pieniężny w wysokości 765,55 złotych za tonę węgla. Większość jednak bierze węgiel i sprzedaje go na własną rękę za większe kwoty.

Sonda Czy górnicy powinni pobierać dodatek węglowy? Tak Nie Nie ma zdania

Pieniądze to nie wszystko - Janusz Steinhoff Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Węgla "będzie w nadmiarze"? Tak twierdzi Jacek Sasin!

Posłuchaj, co powiedział!