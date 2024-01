i Autor: pixabay.com

Finanse publiczne

Polska bankrutem? Ekspert o „pieniądzach wydawanych na bzdury”

Tarcze covidowe obniżające ceny, programy socjalne z plusem. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do politycznych deklaracji o utrzymaniu przywilejów. Jednak publiczne fundusze to nie worek bez dna, o czym przekonano się już w Grecji. Opinia eksperta daje do myślenia.