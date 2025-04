Polska goni gospodarczo Europę i niebawem może dogonić Japonię

Według analizy danych gospodarczych przeprowadzonej przez money.pl, Polska dynamicznie zbliża się do europejskiej średniej zamożności. W 2024 roku dochód na mieszkańca wyniósł 78,6 proc. średniej unijnej, co stanowi wzrost w porównaniu do 77,4 proc. w roku poprzednim. To sygnał, że po krótkiej przerwie, spowodowanej m.in. napływem uchodźców z Ukrainy, Polska wraca na ścieżkę szybkiego rozwoju i nadrabia dystans do bogatszych krajów Europy.

Co więcej, prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wskazują, że już w 2026 roku Polska może wyprzedzić Japonię pod względem PKB per capita z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej (PPP). To zaskakująca perspektywa, biorąc pod uwagę, że Japonia od lat uchodzi za jedną z najbardziej rozwiniętych gospodarek świata i kraj o wysokim standardzie życia.

PKB per capita PPP to miara, która uwzględnia różnice w cenach i sile nabywczej walut w różnych krajach, co pozwala na bardziej wiarygodne porównania poziomu życia. Średnio w UE w 2024 roku PKB na mieszkańca wyniósł 39,7 tys. euro PPP.

Mylące dane gospodarcze? Rzeczywiste dogonienie Japonii może jeszcze potrwać

Jednak money.pl zwraca uwagę, że porównywanie Polski do Japonii na podstawie samego PKB per capita PPP może być mylące. Ważny jest również czas pracy potrzebny do osiągnięcia dochodu. Polska należy do krajów UE, w których pracuje się najdłużej. W przeliczeniu na przepracowaną godzinę, PKB z zachowaniem parytetu siły nabywczej wynosi nad Wisłą zaledwie 68 proc. średniej unijnej. Oznacza to, że choć generujemy coraz większy dochód, robimy to kosztem dłuższego czasu pracy, co wpływa na nasz ogólny dobrobyt.

Ponadto, na poziom życia wpływają również inne czynniki, takie jak stan zdrowia ludności, jakość edukacji i środowiska. Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI) uwzględnia te aspekty. W rankingu HDI Polska zajmuje 36. miejsce na świecie, podczas gdy Japonia jest na 24. pozycji. To pokazuje, że Japonia wciąż oferuje wyższy standard życia pod względem dostępu do edukacji i oczekiwanej długości życia, co przekłada się na wyższą jakość życia jej obywateli.

Money.pl podkreśla również, że Polska nie jest wyjątkiem w regionie, jeśli chodzi o szybki wzrost gospodarczy. Inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej , jak np. Rumunia, również notują dynamiczny rozwój, co wpływa na podwyższenie średniego poziomu PKB per capita w UE. Dlatego też, porównywanie Polski do średniej unijnej może nie oddawać w pełni tempa, w jakim gonimy zamożne kraje Europy.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.