Polska blisko kupna wyrzutni Patriot. Ile będą kosztować?

Polska kupuje wyrzutnie Patriot

Departament Stanu USA wyraził w środę zgodę na sprzedaż Polsce 48 wyrzutni Patriot, wchodzących w skład systemu zarządzania obroną powietrzną IBCS oraz 644 pocisków PAC-3 MSE - podała należąca do Pentagonu agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA). Jak podano w komunikacie agencji, Departament Stanu USA zaakceptował zgłoszoną przez Polskę chęć zakupu drugiej fazy Systemu Dowodzenia Bitwą (IBCS). "Proponowana sprzedać poprawi zdolności obrony przeciwrakietowej Polski i przyczyni się do realizacji celów modernizacji polskiego wojska, jednocześnie zwiększając interoperacyjność ze Stanami Zjednoczonymi i innymi sojusznikami" - napisano w oświadczeniu DSCA. O decyzji Departamentu Stanu został poinformowany Kongres USA, który również musi formalnie wyrazić zgodę na transakcję.

Gigantyczny kontrakt

W skład zestawu wchodzą m.in.: 48 wyrzutnie PATRIOT M903, 644 pociski PAC-3 MSE i 12 sensorów LTAMDS oraz części zamienne i pakiet wsparcia technicznego. PAC-3 MSE to najnowsza wersja pocisków do Patriotów. Amerykanie wyceniają zestaw na 15 mld dolarów, choć nie oznacza to ostatecznej ceny potencjalnej transakcji. Pierwsze dwie baterie systemu Patriot składające się m.in. z 8 wyrzutni - zamówione jeszcze w 2018 r. - trafiły do Polski już w ubiegłym roku. Już wówczas MON zapowiadał negocjacje w sprawie zakupu kolejnych.

Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 48 wyrzutni systemu Patriot oraz ponad 600 pocisków PAC 3 MSE. To niezwykle ważne wzmocnienie polskiego systemu obrony przeciwlotniczej. Teraz czekamy na zgodę kongresu USA. pic.twitter.com/mhnym9X9ws— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) June 28, 2023

Sonda Jak oceniasz szefa MON, Mariusza Błaszczaka? Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle