Kiedy pistolet MPS trafi do sprzedaży?

Miłośnicy broni i przedstawiciele służb mundurowych mają na co czekać. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, najnowszy produkt, za który odpowiada Fabryka Broni „Łucznik” – Radom, pojawi się w sprzedaży już 25 sierpnia. Mowa o Modułowym Pistolecie Samopowtarzalnym, w skrócie MPS. To całkowicie nowa konstrukcja, która jest odpowiedzią na realne zapotrzebowanie rynku. Jak informuje producent, prace nad bronią poprzedziła gruntowna analiza potrzeb potencjalnych użytkowników. Wzięto pod uwagę opinie żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, a także strzelców cywilnych i Straży Leśnej.

Czym charakteryzuje się Modułowy Pistolet Samopowtarzalny?

Jak podaje w komunikacie Fabryka Broni, MPS to konstrukcja nowej generacji. W opisie nowej broni „Łucznik” podał, że MPS to pistolet modularny, ergonomiczny i dostosowany do nowoczesnych systemów celowniczych. Oznacza to, że dzięki swojej budowie broń można łatwo spersonalizować i dopasować do dłoni oraz preferencji strzelca. Jest to możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu sprawdzonych rozwiązań z udanego karabinka MSBS GROT. Inżynierowie z Radomia zadbali także o to, by pistolet był fabrycznie przygotowany do montażu nowoczesnych przyrządów celowniczych, tzw. mikrokolimatorów.

Prezes zarządu Fabryki Broni, Seweryn Figurski, podkreśla, że specjaliści pracujący nad bronią uwzględnili najnowsze światowe trendy. - Efektem jest pistolet, który łączy w sobie zaawansowaną technologię z praktyczną funkcjonalnością – zapewnił. Precyzję i szybkość reakcji ma gwarantować nowoczesny mechanizm spustowy typu striker fired. Broń przeszła także serię rygorystycznych testów. - Broń dobrze leży w dłoni, sprawdza się zarówno podczas strzelania statycznego, jak i dynamicznego – zaznaczył Figurski.

Dla kogo przeznaczony jest pistolet MPS i jak go oceniono?

Pistolet MPS od początku projektowany był z myślą o szerokim gronie odbiorców. Fabryka Broni "Łucznik" informuje, że broń powstała w odpowiedzi na potrzeby żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Leśnej oraz strzelców cywilnych. To właśnie opinie tych grup były kluczowe podczas prac projektowych.

Nowy pistolet MPS przeszedł serię wymagających testów, podczas których wykazał się wysoką celnością, niskim odrzutem i szybkim powrotem na cel. Ocenę broni podsumował prezes Seweryn Figurski, który zauważył, że broń doskonale sprawdza się w różnych warunkach. - Broń dobrze leży w dłoni, sprawdza się zarówno podczas strzelania statycznego, jak i dynamicznego – podkreślił.

