Zanieczyszczenie powietrza obniża rentowność kraju i hamuje rozwój firm, co potwierdzają analizy danych gospodarczych.

Brak strategii biznesowej w programie "Czyste Powietrze" zagraża płynności finansowej gospodarstw domowych i sektora energetycznego.

Nadchodząca dyrektywa unijna zmusi firmy do opracowania na nowo swoich modeli biznesowych.

Cichy zabójca polskiej gospodarki

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z 23 stycznia 2026 roku, ostrzegający mieszkańców województw śląskiego i opolskiego przed tragiczną jakością powietrza, nie jest incydentem, lecz symptomem ogólnokrajowego problemu. W ostatnich tygodniach Polska dosłownie dusiła się smogiem. W wielu miastach stężenie pyłów zawieszonych, czyli drobnych, niewidocznych gołym okiem cząsteczek wnikających głęboko do płuc, osiągnęło alarmujące poziomy. W Łomży norma dla pyłu PM10 została przekroczona sześciokrotnie, a w Krakowie stężenie jeszcze groźniejszego pyłu PM2,5 sięgnęło poziomu aż 1228% dopuszczalnej wartości. Głównym winowajcą tej sytuacji pozostaje emisja z przestarzałych domowych kotłów, a jej skutki są na tyle poważne, że RCB zaleciło unikanie jakiejkolwiek aktywności na zewnątrz, szczególnie przez osoby z chorobami układu oddechowego, dzieci i seniorów.

Zanieczyszczenie powietrza to nie tylko zagrożenie dla zdrowia, ale również ogromne obciążenie dla gospodarki i budżetu państwa. Każdego roku od 40 do 56 tysięcy Polaków umiera przedwcześnie z powodu chorób wywołanych długotrwałym wdychaniem smogu, takich jak astma, zapalenie oskrzeli czy postępująca niewydolność płuc. Przekłada się to na konkretne straty finansowe, szacowane na 60 miliardów euro rocznie, co w latach 2014-2020 stanowiło równowartość aż 13% polskiego PKB. Oznacza to, że co ósma złotówka wypracowana w naszej gospodarce była w tamtym okresie tracona przez smog. Dane za sam 2019 rok pokazują, że koszty związane z pyłem PM2,5 wyniosły 58,1 mld dolarów, czyli 9,8% PKB, co stawia Polskę w niechlubnej czołówce Europy, daleko przed takimi krajami jak Niemcy czy Włochy.

Czyste Powietrze traci parę

U źródeł problemu leży wciąż około 2,5 miliona przestarzałych kotłów na węgiel i drewno, a flagowy program ich wymiany, „Czyste Powietrze”, notuje niepokojące załamanie. W pierwszym tygodniu stycznia 2026 roku złożono zaledwie 704 wnioski o dofinansowanie, podczas gdy jeszcze w 2024 roku tygodniowa średnia przekraczała 5200 wniosków. Co gorsza, zmienia się struktura inwestycji w niekorzystnym kierunku. Udział nowoczesnych pomp ciepła w programie spadł w ciągu dwóch lat z ponad 50% do zaledwie 23% na rzecz kotłów na pellet. Taki trend, w połączeniu z rosnącymi cenami biomasy, stawia pod znakiem zapytania nie tylko długoterminową skuteczność walki ze smogiem, ale także stabilność finansową gospodarstw domowych, które decydują się na to rozwiązanie.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że uchwały antysmogowe, przyjęte w 14 województwach, często pozostają martwym prawem z powodu niskiej skuteczności ich egzekwowania. Tymczasem czas na bezczynność się kończy. Do grudnia 2026 roku Polska musi wdrożyć nową, znacznie bardziej restrykcyjną unijną dyrektywę o jakości powietrza (AAQD). Wprowadzi ona surowsze progi alarmowe dla pyłu PM10 (90 µg/m³) i po raz pierwszy ustanowi normy dla pyłu PM2,5 (50 µg/m³). To oznacza, że samorządy będą musiały do końca 2028 roku przyjąć ambitne plany działania, aby osiągnąć te rygorystyczne normy do 2030 roku.

Wdrożenie tych zmian to ogromne wyzwanie regulacyjne i finansowe. Czy Polska jest gotowa na przyspieszenie modernizacji systemów grzewczych w całym kraju? Może to kosztować wiele, ale koszty, które już teraz codziennie płacą wszyscy Polacy są jeszcze większe.

