Polska i Szwecja podpisały porozumienie o współpracy w rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, by lepiej połączyć Skandynawię z Europą Środkową.

Głównym celem jest wzmocnienie połączeń przez polskie porty, kolej i drogi, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i handlu w regionie Bałtyku.

Porozumienie to zacieśnia współpracę w obszarze rozwoju portów, odpornych łańcuchów dostaw oraz mobilności wojskowej.

Współpraca ta jest pozytywną wiadomością dla polskich portów, transportu i wzmocni pozycję Polski na mapie europejskiej logistyki.

Polska i Szwecja zacieśniają współpracę. Co zakłada nowa umowa?

W poniedziałek w Gdyni, podczas polsko-szwedzkich konsultacji międzyrządowych, doszło do podpisania ważnego dokumentu. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wraz ze swoim szwedzkim odpowiednikiem, ministrem Andreasem Carlsonem, podpisali porozumienie o współpracy przy rozwoju strategicznej sieci transportowej. Jak podkreślił szef polskiego resortu, to krok milowy w relacjach obu państw, szczególnie w obecnej, napiętej sytuacji geopolitycznej.

„Polska i Szwecja wzmacniają współpracę w regionie, który ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, handlu i odporności Europy, szczególnie w obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych” – wskazał minister Dariusz Klimczak na platformie X.

Główny cel jest prosty i bardzo konkretny. „Cel jest jasny: lepiej połączyć Skandynawię z Europą Środkową przez polskie porty, kolej, drogi i szlaki morskie” – napisał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Oznacza to, że towary i ludzie będą mogli przemieszczać się sprawniej, a Polska ma szansę stać się jeszcze ważniejszym węzłem logistycznym w tej części kontynentu.

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Czym jest sieć TEN-T i dlaczego jest tak ważna dla Polski?

Sercem polsko-szwedzkiej umowy jest projekt, który może brzmieć nieco tajemniczo, ale ma fundamentalne znaczenie dla całej Europy. Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) to strategiczny projekt Unii Europejskiej, który ma objąć kluczowe szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne na całym kontynencie. Chodzi o to, by stworzyć jeden, spójny i nowoczesny system transportowy, bez tak zwanych wąskich gardeł, czyli miejsc, gdzie ruch zwalnia lub jest utrudniony.

Kształt sieci TEN-T został określony w nowym rozporządzeniu unijnym z 2024 roku. Projekt jest niezwykle ambitny i rozłożony na lata. Jego realizacja ma przebiegać w trzech głównych etapach:

do końca 2030 r. – ukończenie tzw. sieci bazowej,

do 2040 r. – ukończenie rozszerzonej sieci bazowej,

do 2050 r. – ukończenie sieci kompleksowej.

Dla Polski udział w tym projekcie oznacza ogromne inwestycje w infrastrukturę, ale też szansę na realne wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej z resztą Unii Europejskiej.