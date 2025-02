Polska czekoladową potęgą

Choć nie ma jeszcze pełnych danych za 2024 r., to jednak te obejmujące okres do listopada pokazują, ze eksport czekolady już osiągnął 12 mld zł i był ponad 5 proc. wyższy niż w całym 2023 r. – wynika z danych GUS i analizy firmy Akcenta, którą publikuje „Rzeczpospolita”. A grudzień to okres zwiększonych zakupów słodyczy co oznacza, że ostateczny wynik będzie jeszcze wyższy. Polska jest trzecim największym eksporterem wyrobów czekoladowych na świecie. To ponad 2,5 mld euro rocznie. Od 2019 roku zagraniczna sprzedaż tych wyrobów wzrosła o 52 proc.

Według prognoz Euromonitora w ciągu kolejnych pięciu lat, do 2029 r., wartość rynku słodyczy czekoladowych ma przekroczyć 189 mld dol., a to oznacza jeszcze większe możliwości dla polskich producentów" - mówi "Rz" Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału Akcenty. "Dodatkowym impulsem dla sprzedaży są okazjonalne wzrosty konsumpcji, jak walentynki, Święta Wielkanocne czy Boże Narodzenie" – dodaje.

Wartość światowego eksportu czekolady i innych wyrobów zawierających kakao wyniosła w 2023 r. 35 mld euro i jak wynika z danych International Trade Center, Polska miała w tym 7-proc. udział. Największym odbiorcą polskich wyrobów czekoladowych są Niemcy oraz inne kraje unijne, Stany Zjednoczone, Kanada czy Australia.

Jak podkreśla "Rz" - polski rynek czekolady to zarówno światowi producenci, jak Lotte Wedel, Ferrero czy Mondelez, jak i też polskie marki: Goplana, Wawel, Mieszko czy Terravita.

Czekolada coraz droższa

Ceny czekolady mlecznej w ostatnim czasie zauważalnie wzrosły, a za małą tabliczkę czekolady trzeba zapłacić nawet blisko 8 zł. - " W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku ceny wzrosły średnio o niemal 42 proc." – mówi Karolina Mańkowska, analityczka ASM SFA. – Konsumenci muszą liczyć się z tym, że trend wzrostowy może się utrzymać – dodaje. Na cenę czekolady mają wpływ historycznie wysokie ceny kakao, drożejący cukier, brak surowca na rynku czy koszty energii i transportu.

Autor: