Polska i USA łączą siły: NCBJ i Westinghouse podpisały strategiczne porozumienie o współpracy, by przyspieszyć rozwój polskiego programu jądrowego.

Wspólne projekty i szkolenia: Partnerstwo obejmuje badania nad technologiami reaktorowymi (w tym SMR), rozwój łańcucha dostaw i szkolenie personelu, co wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Polska liderem innowacji: Minister energii podkreśla, że celem jest, aby Polska stała się wiodącym krajem w UE i regionie w dziedzinie nowych technologii jądrowych.

Inwestycja w przyszłość: Współpraca ma być szansą dla polskiej gospodarki, przedsiębiorców i naukowców, wykorzystując globalne doświadczenie Westinghouse i potencjał NCBJ

Strategiczne partnerstwo dla polskiego atomu

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) i amerykańska firma Westinghouse sformalizowały współpracę, która ma stać się jednym z filarów rozwoju polskiej energetyki jądrowej. Podczas konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że ambicją rządu jest nie tylko realizacja inwestycji, ale również rozwój technologii. – Energetyka jądrowa staje się (...) siłą motoryczną polskiej gospodarki. Nie chcemy być tylko państwem, które będzie realizowało te inwestycje, ale chcemy być państwem, które będzie je rozwijało – stwierdził minister.

W podobnym tonie wypowiedział się Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, nazywając umowę „wielkim cywilizacyjnym projektem”. Według niego jest to szansa nie tylko dla partnerów, ale „przede wszystkim dla polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców, polskich naukowców”. Dyrektor NCBJ, prof. Jakub Kupecki, dodał, że połączenie potencjału badawczego i technologicznego NCBJ z globalnym doświadczeniem Westinghouse przyspieszy realizację polskiego programu jądrowego. – Nasze partnerstwo ma charakter strategiczny. Łączymy siły w obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i transformacji niskoemisyjnej – zaznaczył.

Co zakłada współpraca NCBJ i Westinghouse?

Podpisane porozumienie otwiera drogę do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz realizacji wspólnych projektów. Współpraca obejmie badania nad nowoczesnymi technologiami reaktorowymi, w tym małymi reaktorami modułowymi (SMR), które są postrzegane jako przyszłość energetyki. Obie instytucje będą również rozwijać infrastrukturę badawczą i testową, a także pracować nad analizami bezpieczeństwa i strategiami eksploatacji technologii jądrowych.

Lou Martinez, wiceprezes ds. rozwoju technologii w Westinghouse, podkreśliła, że firma łączy globalne doświadczenie z lokalną wiedzą, co ma służyć bezpiecznej transformacji energetycznej. Z kolei prezes Westinghouse Polska, Mirosław Kowalik, poinformował, że jego firma zatrudnia już 400 osób i planuje dalszy wzrost zatrudnienia. Współpraca NCBJ i Westinghouse jest kluczowym elementem budowania krajowych kompetencji, co ma zapewnić długofalowy rozwój i bezpieczeństwo energetyki jądrowej w Polsce.

Jakie są plany budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce?

Porozumienie między NCBJ a Westinghouse wpisuje się w szerszy kontekst transformacji energetycznej kraju. Amerykańska firma, w konsorcjum z Bechtelem, jest odpowiedzialna za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Westinghouse dostarczy technologię reaktora AP1000 – w elektrowni mają powstać trzy takie bloki. Zgodnie z harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej ma się rozpocząć wylaniem pierwszego betonu w 2028 r., a jej komercyjna eksploatacja jest planowana na 2036 r. Partnerstwo z NCBJ ma na celu nie tylko wsparcie tej konkretnej inwestycji, ale także stworzenie solidnego zaplecza naukowo-badawczego dla całego sektora jądrowego w Polsce na kolejne dekady.

