W obliczu zagrożenia pryszczycą, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) podejmuje intensywne działania prewencyjne. Rozważane jest dalsze ograniczenie liczby przejść granicznych, przez które transporty zwierząt mogą wjeżdżać do Polski. Wzmocnione kontrole na wybranych przejściach będą prowadzone wspólnie ze służbami weterynaryjnymi.

MRiRW podkreśla, że w działania prewencyjne oraz w ewentualne usuwanie skutków pryszczycy zaangażowani będą funkcjonariusze służb mundurowych podległych MON i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym wojsko, straż pożarna, służba graniczna i policja. „Połączone patrole będą skuteczniej egzekwować obowiązujące restrykcje” – dodaje resort.

Obecnie prowadzone są wzmożone kontrole na przejściach granicznych i lotniskach. Do akcji włączono zespoły z wyszkolonymi psami, aby skutecznie blokować transport wątpliwych towarów. Wojewodowie mają prawny obowiązek wskazywania miejsc przechowywania padliny.

Posiedzenie sztabu kryzysowego i sytuacja w krajach sąsiednich

We wtorek odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego, koordynującego działania prewencyjne MRiRW związane z zagrożeniem pryszczycą. Polska pozostaje krajem wolnym od wirusa, jednak intensyfikacja działań prewencyjnych wynika z zagrożenia transmisją z krajów sąsiednich.

Na początku stycznia niemieckie służby weterynaryjne poinformowały o pierwszym od 37 lat przypadku pryszczycy, w gospodarstwie oddalonym o ok. 70 km od granicy z Polską. Do 19 lutego przebadano 7 tys. próbek i nie stwierdzono kolejnych przypadków. W Niemczech zniesiono już obostrzenia, zlikwidowano obszary zapowietrzone i zagrożone, pozostawiając jedynie strefę buforową do 11 kwietnia br., zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej.

W ubiegłym tygodniu Inspekcja Weterynaryjna poinformowała o drugim ognisku pryszczycy na Węgrzech, w pobliżu styku granic austriackiej, czeskiej i słowackiej. Słowackie służby wykryły piąte ognisko choroby, co skłoniło rząd do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w całym kraju.

21 marca minister rolnictwa podpisał rozporządzenie o zamknięciu terytorium Polski na przywóz wybranych towarów ze Słowacji. Rozporządzenie obowiązuje do czasu przyjęcia odpowiednich rozwiązań przez Komisję Europejską. Na przejściach granicznych kontrole prowadzi Inspekcja Weterynaryjna wraz z policją, Krajową Administracją Skarbową i Inspekcją Transportu Drogowego.

Czym jest pryszczyca i jakie są jej skutki?

Pryszczyca to wysoce zaraźliwa i niebezpieczna choroba wirusowa zwierząt. W przypadku jej wystąpienia, wszystkie zwierzęta w gospodarstwach muszą zostać wybite. Choroba atakuje również zwierzęta dzikie. Ostatni raz pryszczyca pojawiła się w Czechosłowacji w 1975 r., a w Polsce, uznawanej za kraj wolny od tej choroby, w 1971 r.

Ministerstwo Rolnictwa uspokaja, że zachorowania na pryszczycę u ludzi są sporadyczne i nie stanowią zagrożenia życia. Do zakażenia może dojść poprzez spożycie surowego mleka lub bezpośredni kontakt ze zmianami skórnymi chorych zwierząt. Objawy u ludzi to bolesne pęcherzyki na wargach, dziąsłach, policzkach i języku, rzadziej na skórze dłoni, stóp, twarzy i spojówkach. Mogą im towarzyszyć gorączka, ból głowy, osłabienie, trudności w połykaniu i ślinotok. Zazwyczaj dochodzi do samowyleczenia w ciągu 1-2 tygodni.