Pryszczyca na Węgrzech

Pryszczyca jest wirusową chorobą zwierząt parzystokopytnych domowych oraz dzikich. Nie przenosi się na ludzi. Na zakażenie pryszczycą najbardziej wrażliwe jest bydło, następnie świnie, owce i kozy. Ostatni przypadek tej choroby w Polsce stwierdzono w 1971 r. Obecnie Polska jest krajem urzędowo wolnym od tej choroby.

W związku z pryszczycą (FMD) na Węgrzech, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi monitoruje sytuację i chroni polskie rolnictwo. Od 7 marca 2025 r. obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt i produktów, które mogą przenosić pryszczycę. Zakaz, wprowadzony w związku z ogniskiem FMD na Węgrzech, trwa do czasu decyzji KE. Po wykryciu ogniska w gospodarstwie z 1418 sztukami bydła, węgierskie służby likwidują stado. Służby kontrolują gospodarstwa, przeprowadziły wizytacje w ok. 80 proc. gospodarstw i zakazują przemieszczania zwierząt.

Działania służb na Słowacji

Słowackie służby prowadzą badania kliniczne zwierząt w pasie 5 km od granicy. Prowadzona jest m.in. kontrola czyszczenia i dezynfekcji pojazdów. Wprowadzono zakaz transportu nasienia i zarodków praz ograniczono przemieszczanie. Na granicy słowacko-węgierskiej trwają kontrole. Do 10 marca 2025 r. sprawdzono 183 pojazdy i nie stwierdzono nieprawidłowości.

Reakcja Polski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi już 7 marca 2025 r. uruchomił zarządzanie kryzysowe i wprowadził zakaz importu z Węgier i 2 województw słowackich. Uruchomiono Zespół Zarządzania Kryzysowego.Wprowadzono dyżury na przejściach granicznych oraz wdrożono dezynfekcję i kontrole transportów.Zidentyfikowano przesyłki zwierząt. - "Zidentyfikowane zostały wszystkie przesyłki zwierząt parzystokopytnych, które od początku lutego trafiły do Polski, tj. 14 przesyłek do hodowli, 94 do rzeźni."

Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar raportuje kontrole na przejściach w Niedzicy, Piwnicznej-Zdroju i Chyżnem. "Służby działają w sposób skoordynowany, organizując wspólne patrole kontrolujące."