Polska zbankrutuje? Mateusz Morawiecki: dług publiczny maleje

Mateusz Morawiecki: dług publiczny w Polsce maleje

Szef polskiego rządu opublikował w środę w mediach społecznościowych dane Eurostatu dotyczące relacji długu publicznego do PKB. Według nich w I kwartale 2022 roku polski dług publiczny wynosił 51,9 proc. PKB, w IV kwartale 2022 roku - 49,1 proc. PKB, a w I kwartale 2023 roku - 48,1 proc. PKB.

"Polski dług publiczny w stosunku do PKB systematycznie MALEJE!" - napisał Morawiecki. "Ach ten Donald, ileż on się musi napraSować z tymi filmikami, żeby wymyślić coś, co przykryje obiektywne dane" - dodał, nawiązując do czerwcowego nagrania Donalda Tuska, na którym szef PO prasował spodnie.

