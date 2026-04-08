Złoty umocnił się wobec dolara (o ponad 1%) i euro (o blisko 0,4%) po decyzji Donalda Trumpa o zawieszeniu broni między Pakistanem a Iranem.

Decyzja prezydenta USA, warunkująca otwarcie cieśniny Ormuz, zmniejszyła napięcie geopolityczne, co zwiększyło zaufanie inwestorów do rynków wschodzących.

Osłabienie dolara i euro wynika z przekierowania kapitału w stronę bezpieczniejszych aktywów oraz potencjalnej stabilizacji cen surowców.

Mocniejszy złoty może korzystnie wpłynąć na import i stabilizację cen w Polsce, ale może być wyzwaniem dla eksporterów.

Złoty zyskuje po decyzji Trumpa

Środowy poranek przyniósł wyraźne umocnienie złotego względem głównych walut. Polska waluta zyskała zarówno wobec dolara, jak i euro, co bezpośrednio wiąże się z informacjami płynącymi ze Stanów Zjednoczonych.

Dolar stracił ponad 1 proc., osiągając poziom nieco powyżej 3,64 zł. Z kolei euro osłabiło się o blisko 0,4 proc., spadając do poziomu około 4,25 zł. Taka reakcja rynku wskazuje na rosnące zaufanie inwestorów do stabilizacji sytuacji międzynarodowej.

Zawieszenie broni a sytuacja na rynku walut

Kluczowym czynnikiem wpływającym na kursy walut była decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa. Jak poinformowano, zgodził się on na propozycję Pakistanu dotyczącą dwutygodniowego zawieszenia broni w konflikcie z Iranem.

Warunkiem tego porozumienia ma być natychmiastowe otwarcie strategicznej cieśniny Ormuz. Prezydent USA podkreślił również, że rozmowy pokojowe osiągnęły znaczący postęp, co zostało pozytywnie odebrane przez rynki finansowe.

Dlaczego dolar i euro tracą na wartości

Spadek wartości dolara i euro to efekt zmniejszenia globalnego napięcia geopolitycznego. Inwestorzy, widząc szansę na stabilizację sytuacji na Bliskim Wschodzie, chętniej lokują kapitał w walutach rynków wschodzących, takich jak złoty.

Dodatkowo potencjalne odblokowanie transportu ropy przez cieśninę Ormuz może wpłynąć na stabilizację cen surowców, co ogranicza presję inflacyjną i sprzyja umocnieniu walut regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Wpływ decyzji Trumpa na polską gospodarkę

Umocnienie złotego może mieć pozytywne konsekwencje dla polskiej gospodarki, zwłaszcza w kontekście importu surowców i stabilizacji cen. Jednocześnie słabszy dolar i euro mogą wpłynąć na eksporterów, dla których kurs walut jest istotnym czynnikiem konkurencyjności.

PTNW - Miłosz Bembinow