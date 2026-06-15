Biedronka ma prezenty idealne na Dzień Ojca. Trafią w samo sedno męskich pasji

Motoryzacyjna perełka na Dzień Ojca dla fanów czterech kółek

Wśród wielu ciekawych propozycji, naszą szczególną uwagę przykuła linia specjalistycznych kosmetyków samochodowych marki Car Stuff. To absolutny hit dla każdego taty, który czerpie satysfakcję z dbania o swoje auto. Za zaledwie 24,99 zł za sztukę otrzymujemy imponującą, litrową butelkę profesjonalnego preparatu. Na największą pochwałę zasługują oznaczone jako nowość produkty Ceramic Hybrid Wax oraz Interior Dressing, które wprost idealnie wpisują się w nowoczesne trendy auto detailingu. Taki zestaw to gwarancja świetnych efektów wizualnych i wspaniały pretekst do spędzenia relaksującego popołudnia w garażu.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Kosmetyki samochodowe do auto detailingu, Car Stuff, 24,99 zł / szt.

Praktyczne rozwiązania dla miłośników majsterkowania

Dla ojców, którzy stale coś naprawiają lub po prostu cenią sobie dobrej jakości sprzęt, najnowsza oferta skrywa bardzo użyteczne gadżety. Skupiliśmy się na asortymencie, który łączy w sobie innowacyjność i niezawodność, będącą przecież podstawą przy wszelkich domowych pracach.

Genialnym wyborem w tej kategorii jest latarka wielozadaniowa lub czołowa marki lethe. W przystępnej cenie 39,99 zł możemy dopasować model do potrzeb obdarowywanego. Jeśli podczas pracy tata potrzebuje obu wolnych rąk, czołówka sprawdzi się bezbłędnie. Do uniwersalnych zadań warto wybrać wersję wielozadaniową o mocy aż do 800 lumenów. Oba urządzenia wyposażono w wygodne ładowanie przez port USB, a certyfikat DEKRA poparty 3-letnią gwarancją świadczy o solidnym wykonaniu. To użyteczny upominek, który przez długi czas będzie wsparciem w codziennych wyzwaniach.

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Z przymrużeniem oka i w dobrym smaku

Nie zapomnieliśmy również o upominkach kosmetycznych, ale tym razem w bardzo oryginalnym, pozbawionym sztampy wydaniu. Czasami to właśnie dawka szczerego humoru połączona z codzienną praktycznością sprawdza się w roli prezentu zdecydowanie najlepiej.

Strzałem w dziesiątkę są w tym przypadku żele pod prysznic dla mężczyzn od polskiej marki LAQ. Nietypowe nazwy i wyluzowane grafiki na opakowaniach, z Królem Kanapy czy walecznym Dzikiem na czele, od razu wprawiają w znakomity nastrój. Pojemne, 500-mililitrowe butelki są dostępne w doskonałej promocji 1+1 GRATIS (11 zł za każdą ze sztuk). To niepowtarzalna okazja, aby niewielkim kosztem złożyć świetnie wyglądający, spersonalizowany zestaw kąpielowy, który przełamie nudę w każdej łazience.

Na co jeszcze zwróciliśmy uwagę?

Jeśli chcecie dopełnić prezent czymś wyjątkowym lub wolicie postawić na sprawdzone, klasyczne pewniaki, w ofercie znajdziecie również te pozycje.

Kosmetyki do pielęgnacji NIVEA MEN objęte promocją drugi produkt 70% taniej – to fantastyczna szansa, aby z bogatego asortymentu uznanej marki złożyć elegancki i użyteczny zestaw dostosowany do potrzeb męskiej skóry.

objęte promocją drugi produkt 70% taniej – to fantastyczna szansa, aby z bogatego asortymentu uznanej marki złożyć elegancki i użyteczny zestaw dostosowany do potrzeb męskiej skóry. Praliny Lindor od Lindt w rewelacyjnej akcji 1+1 GRATIS z kartą Moja Biedronka – rozpływająca się w ustach szwajcarska czekolada premium to luksusowy i ponadczasowy akcent, który zawsze okazuje się trafionym wyborem.

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

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