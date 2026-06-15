Ceny paliw znów w dół. Wiemy, ile kierowcy zapłacą za tankowanie we wtorek

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-06-15 12:00

Kierowcy mają powód do zadowolenia. Już od wtorku na stacjach paliw będą obowiązywać niższe ceny maksymalne. Najpopularniejsza benzyna 95 po raz pierwszy od dłuższego czasu ma kosztować mniej niż 6 zł za litr. To kolejna obniżka od momentu wprowadzenia rządowych limitów cen.

Ręka w rękawiczce tankująca samochód na stacji paliw, symbolizująca spadające ceny paliw. Kierowcy mogą spodziewać się, że benzyna Pb95 będzie kosztować poniżej 6 zł za litr. Więcej o zmianach na rynku paliw przeczytasz na Super Biznes.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Ręka w rękawiczce tankująca samochód na stacji paliw, symbolizująca spadające ceny paliw. Kierowcy mogą spodziewać się, że benzyna Pb95 będzie kosztować poniżej 6 zł za litr. Więcej o zmianach na rynku paliw przeczytasz na Super Biznes.

Benzyna poniżej 6 zł za litr

Minister Energii opublikował nowe stawki maksymalne, które zaczną obowiązywać od wtorku. Zgodnie z obwieszczeniem litr benzyny Pb95 będzie kosztować maksymalnie 5,97 zł. To o 7 groszy mniej niż obecnie.

Spadną także ceny pozostałych paliw. Za litr benzyny Pb98 kierowcy zapłacą najwyżej 6,52 zł, a za olej napędowy 6,37 zł.

Choć obniżki nie są duże, dla wielu zmotoryzowanych to kolejny sygnał, że sytuacja na rynku paliw stopniowo się poprawia.

Ceny spadają od wielu tygodni

Jeszcze pod koniec marca, gdy wprowadzono system cen maksymalnych, kierowcy płacili znacznie więcej.

Litr benzyny Pb95 kosztował wtedy maksymalnie 6,16 zł, benzyny Pb98 aż 6,76 zł, a olej napędowy nawet 7,60 zł za litr.

Porównując te stawki z obecnymi cenami, szczególnie wyraźnie widać spadek cen diesla, który jeszcze kilka miesięcy temu mocno obciążał portfele kierowców i firm transportowych.

Minister codziennie wyznacza ceny

Zarówno wielu kierowców, jak i internautów zastanawia się dlaczego ceny paliw zmieniają się codziennie. Obecnie ceny maksymalne paliw są ustalane każdego dnia roboczego przez Ministerstwo Energii.

Nowe stawki publikowane są w Monitorze Polskim i zaczynają obowiązywać następnego dnia. Jeśli ogłoszenie pojawia się przed weekendem lub świętem, ustalona cena obowiązuje przez kilka kolejnych dni.

To oznacza, że kierowcy praktycznie codziennie mogą śledzić zmiany i sprawdzać, czy tankowanie nie będzie następnego dnia tańsze.

Milion złotych kary za zawyżanie cen

Przepisy są bardzo restrykcyjne. Stacje paliw nie mogą sprzedawać paliwa drożej niż wynosi ustalona cena maksymalna.

Za złamanie tych zasad grożą bardzo wysokie sankcje. Kara może sięgnąć nawet 1 mln zł. Przestrzegania przepisów pilnuje Krajowa Administracja Skarbowa, która prowadzi kontrole na stacjach.

Co dalej z cenami?

Rząd zdecydował o przedłużeniu obniżonej, 8-procentowej stawki VAT na paliwa do końca czerwca. Jednocześnie nie będzie przedłużenia obniżonej akcyzy.

To właśnie dzięki niższemu VAT-owi oraz systemowi cen maksymalnych kierowcy wciąż mogą tankować taniej. Eksperci podkreślają jednak, że wiele zależy od sytuacji na światowych rynkach ropy oraz kursów walut.

Zdaniem analityków rynku wtorkowa obniżka to dobra wiadomość dla milionów Polaków. Zwłaszcza że benzyna Pb95 ponownie schodzi poniżej psychologicznej granicy 6 zł za litr.

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