Polski gigant nad przepaścią! Grożą mu masowe zwolnienia

— Nie jest łatwo przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia w tak dużej grupie (…) Przy niskim wykorzystaniu mocy produkcyjnych i stratach w ostatnich kwartałach redukcje zatrudnienia będą jednak musiały nastąpić – przewiduje Michał Kozak cytowany przez businessinsider.com.pl.

Ponury obraz z jakim mierzą się Azoty to strata zamiast zysku co kwartał. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa to jedno, a geopolityka swoja drogą. W przypadku spółki Azoty, ta druga kwestia może być kluczowa.

— Bez wprowadzenia ceł na import nawozów ze Wschodu nie ma możliwości poprawy sytuacji. Rosja, nie mogąc eksportować gazu przez sankcje, przekierowuje go do produkcji nawozów. Polska jest największym importerem nawozów z kierunków wschodnich – podkreśla Jakub Szkopek cytowany przez businessinsider.com.pl.

Luka w sankcjach dla dobra żywności. Tracą na tym nie tylko Azoty

Należące do rosyjskich oligarchów zakłady chemiczne zasilają machinę wojenną - ustalił Reuters, analizując m.in. faktury, które wyciekły do mediów. Agencja podaje, że fabryki te dostarczają substancje do produkcji ładunków wybuchowych oraz zachodnie waluty. Eksperci, z którymi rozmawiał Reuters, podkreślają, że prócz ważnych komponentów zakłady chemiczne, produkujące również nawozy, dostarczają też Rosji bardzo potrzebne dewizy.

O ile restrykcje objęły oligarchów, to nie można ich nałożyć na firmy produkujące nawozy sztuczne, zgodnie z obowiązującą od dawna zasadą, że z polityki sankcji wyłącza się firmy mające wpływ na produkcję żywności. Amerykański resort finansów nie odpowiedział na prośbę Reutesra o komentarz. Rzecznik Komisji Europejskiej przekazał zaś, że "badane są możliwości wdrożenia dodatkowych środków (...) i zamknięcia luk" w systemie sankcji.

