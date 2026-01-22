Adamed Pharma przejmuje zakład produkcyjny od Sanofi w Hiszpanii, planując finalizację transakcji w II kwartale 2026 roku, aby zwiększyć moce wytwórcze i stabilność dostaw leków.

Przejęcie ma wzmocnić łańcuch dostaw i bezpieczeństwo lekowe w Europie, a Adamed zamierza utrzymać zatrudnienie i inwestować w modernizację hiszpańskiej fabryki.

Hiszpański zakład stanie się kluczowym punktem w międzynarodowej sieci Adamedu, produkując leki o dużych wolumenach głównie na rynek europejski i łacińskoamerykański.

Dzięki tej transakcji, Adamed planuje zwiększyć produkcję tabletek z 3,5 mld do 7 mld rocznie do 2029 roku, kontynuując jednocześnie produkcję leków dla Sanofi.

Adamed przejmuje od Sanofi zakład produkcyjny w Hiszpanii

Adamed Pharma podpisał wstępne porozumienie dotyczące przejęcia od francuskiego koncernu Sanofi zakładu produkcyjnego w Hiszpanii. Spółka poinformowała, że formalne zamknięcie transakcji planowane jest na II kwartał 2026 roku. Według firmy, ruch ten ma zwiększyć moce wytwórcze oraz poprawić stabilność dostaw leków na rynkach europejskich.

Riells ma wzmocnić łańcuch dostaw i bezpieczeństwo lekowe

Jak podano w komunikacie, celem transakcji jest dywersyfikacja miejsca wytwarzania, wzmocnienie odporności łańcucha dostaw oraz poprawa bezpieczeństwa lekowego w Europie. Firma deklaruje również utrzymanie zatrudnienia oraz dotychczasowych warunków pracy.

„Chcemy budować na tym, co już tam jest: na ludziach, ich wiedzy i doświadczeniu. To solidny zakład, który ma przed sobą przyszłość - powiedziała cytowana w komunikacie przewodnicząca rady nadzorczej i współwłaścicielka Adamed Pharma Małgorzata Adamkiewicz.

Modernizacja produkcji i strategiczna lokalizacja

Strategia zakłada, że hiszpańska fabryka będzie jednym z kluczowych punktów w międzynarodowej sieci produkcyjnej Adamedu. Zakład ma koncentrować się na lekach o dużych wolumenach, przeznaczonych głównie na rynek europejski. Spółka zapowiada inwestycje w modernizację produkcji, infrastrukturę i logistykę.

Zakład nadal będzie produkował leki Sanofi

Zgodnie z porozumieniem, zakład w Riells będzie wprowadzał do produkcji leki Adamedu, ale nadal ma wytwarzać produkty Sanofi. „Ma to zapewnić pełną ciągłość dostaw i brak zmian dla pacjentów. Własność produktów oraz ich dystrybucja handlowa pozostaną po stronie Sanofi” - czytamy.

Adamed podkreśla, że będzie to druga zagraniczna fabryka w jego sieci – od 2017 roku firma posiada zakład w Wietnamie, a jej leki trafiają do pacjentów w ponad 80 krajach na 6 kontynentach. Jednocześnie spółka inwestuje w Polsce: ma zakłady w Pabianicach i Ksawerowie, a do 2030 roku planuje przeznaczyć około 300 mln zł m.in. na nową fabrykę leków wziewnych. Produkcja wzrosła w ostatnich 5 latach o 75 proc. – z 2 do 3,5 mld tabletek rocznie, a dzięki przejęciu w Riells firma chce do 2029 roku osiągnąć poziom 7 mld tabletek rocznie.

PTNW Balcerowicz