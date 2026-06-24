Polski gigant wchodzi na rynek ukraiński. Maspex przejmuje tamtejszą firmę

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-06-24 11:54

Polski koncern spożywczy Maspex, właściciel takich marek jak Tymbark i Kubuś, przejmuje ukraińską spółkę Karpackie Wody Mineralne. Wartość transakcji jest szacowana nawet na 50 mln dolarów. To pierwsza tak duża inwestycja tej polskiej firmy na Ukrainie.

Nowoczesny biurowiec Maspex z czerwonym logo firmy na dachu, otoczony parkingiem z samochodami, na tle zachmurzonego nieba. Polska firma spożywcza planuje nowe inwestycje, o czym przeczytasz na Super Biznes.
Autor: Malena1981/CC BY-SA 4.0/wikipedia/ Creative Commons Nowoczesny budynek biurowy koncernu spożywczego Maspex w Wadowicach. Na dachu widnieje czerwony neon z nazwą firmy, a przed fasadą parking z samochodami. Obiekt ilustruje rozwój firmy, o którym można przeczytać na Super Biznes.
  • Maspex, polski gigant spożywczy, po raz pierwszy wchodzi na rynek ukraiński, przejmując kontrolę nad lokalną firmą.
  • Koncern nabył 80% udziałów w Karpackich Wodach Mineralnych, a wartość transakcji szacowana jest na 30-50 mln dolarów.
  • Przejęcie umożliwi produkcję polskich marek soków w Ukrainie i jest częścią globalnej strategii Maspeksu opartej na akwizycjach.
  • Mimo zmiany właściciela, zarządzanie operacyjne pozostanie w rękach ukraińskiego zespołu, a założyciel zachował 20% udziałów.

Polski gigant przejmuje ukraińską spółkę. Znamy szczegóły transakcji

Koncern spożywczy Maspex sfinalizował umowę, na mocy której staje się właścicielem 80 proc. udziałów w ukraińskim przedsiębiorstwie Karpackie Wody Mineralne. Negocjacje trwały prawie rok, a transakcja została zamknięta 1 czerwca. Pozostałe 20 proc. udziałów zachował założyciel firmy, Serhij Ustenko. Co to oznacza w praktyce? Maspex będzie sprawował nadzór nad strategicznym rozwojem spółki, ale za codzienne zarządzanie operacyjne nadal będzie odpowiadał dotychczasowy, ukraiński zespół. Transakcja, której wartość eksperci z Portalu Spożywczego szacują na 30 do 50 milionów dolarów, jest pierwszą tego typu akwizycją polskiego giganta w Ukrainie. Karpackie Wody Mineralne to producent znany na lokalnym rynku z takich marek jak woda Karpacka Dżerelna czy napoje Sokowynka i Gonzo.

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Jakie plany ma Maspex na Ukrainie? Nowy zakład i polskie soki

Przejęcie to dla ukraińskiej firmy brama do nowoczesnych technologii i bogatego portfolio polskiego koncernu. Plany są jednak znacznie bardziej ambitne niż tylko wymiana doświadczeń. Już w sierpniu tego roku planowane jest uruchomienie nowego, dużego zakładu produkcyjnego w obwodzie lwowskim. Choć nie zostało to oficjalnie potwierdzone, umowa może otworzyć drogę do rozpoczęcia produkcji znanych polskich marek, takich jak soki Kubuś, bezpośrednio na Ukrainie. Ta inwestycja to nie przypadek, a element długofalowej strategii rozwoju Maspexu. Firma od lat buduje swoją pozycję poprzez przejęcia – ma ich na koncie już ponad 20, z czego więcej niż połowa to akwizycje zagraniczne.

Źródło: businessinsider.pl

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