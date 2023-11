i Autor: GDDKiA Trwa budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków - Kamienna Góra na Dolnym Śląsku. Powstają tu m.in. dwa tunele. Jeden ma ponad dwa kilometry długości

Biznes

Polski gigant zbuduje autostradę w Czechach. Zarobi na tym 2 mld zł

Budimex został wybrany na wykonawcę drogi D11 na odcinku Trutnov do granicy z Polską, gdzie D11 połączy się z polską drogą ekspresową S3. Polska spółka wygrała z 5 konkurentami. Wartość kontraktu wynosi ponad 11,3 mld koron czeskich, co w przeliczeniu daje ponad 2 mld złotych. Cała inwestycja na odcinku od Trutnova do granicy ma być ukończona w 2027 roku.