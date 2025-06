Spis treści

Rachunki za prąd staną się bardziej przejrzyste i zrozumiałe.

Inwestycje w OZE będą łatwiejsze dzięki podniesieniu progu koncesyjnego.

Budowa instalacji fotowoltaicznych (PV) będzie wymagała mniej formalności.

Nowe przepisy promują rozwój energetyki rozproszonej i magazynów energii.

Zmiany te mają na celu budowę bezpiecznego i zrównoważonego systemu elektroenergetycznego.

Uproszczone rachunki za prąd: koniec z zagadkami na fakturach?

Koniec z rozszyfrowywaniem skomplikowanych faktur za prąd! Nowe regulacje mają na celu uczynienie rachunków za prąd bardziej zrozumiałymi dla odbiorców indywidualnych. Co to oznacza w praktyce? Na rachunkach wyraźnie zaznaczona zostanie kwota do zapłaty, opłata za zużytą energię oraz koszty jej dostarczania.

"Odbiorcy zyskają dzięki temu szybki dostęp do najważniejszych danych, co ułatwi kontrolę wydatków i zwiększy przejrzystość rozliczeń" - przekonuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

To ważny krok w kierunku zwiększenia świadomości konsumentów na temat kosztów energii i umożliwienia im bardziej świadomego zarządzania swoim budżetem. Dodatkowo, nowi klienci będą domyślnie otrzymywać rachunki oraz inne dokumenty drogą cyfrową, co jest ukłonem w stronę ekologii i cyfryzacji. Oczywiście, istnieje możliwość wyboru tradycyjnej, papierowej formy komunikacji.

Fotowoltaika bez koncesji: inwestycje w OZE stają się prostsze

Kolejną istotną zmianą jest podniesienie progu obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE z 1 do 5 MW. Co to oznacza dla inwestorów? Instalacje OZE o mocy do 5 MW, takie jak panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe czy biogazownie, nie będą już wymagały uzyskania koncesji od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Wystarczy jedynie rejestracja.

"Przyjęte przez rząd przepisy to kolejne rozwiązania ułatwiające i przyspieszające inwestycje w energetyce. Łagodzimy obowiązek koncesyjny i obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę dla instalacji małej mocy oraz rozszerzamy formułę tzw. cable poolingu o możliwość wykorzystania magazynów energii" - oceniła ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska.

Ta zmiana znacząco upraszcza proces inwestycyjny i zachęca do rozwoju OZE, co jest kluczowe dla transformacji energetycznej Polski. Mniejsze formalności oznaczają niższe koszty i krótszy czas realizacji inwestycji.

Budowa instalacji PV bez pozwolenia: ułatwienia dla właścicieli domów

Jeszcze bardziej uproszczone zostaną zasady budowy instalacji fotowoltaicznych (PV) o mocy do 500 kW, wytwarzających energię zużywaną wyłącznie na własne potrzeby. W takim przypadku nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę – wystarczy jedynie zgłoszenie. To ogromne ułatwienie dla właścicieli domów i małych przedsiębiorstw, którzy chcą produkować energię na własny użytek.

Należy jednak pamiętać, że przepis ten nie będzie obowiązywał na terenach objętych ochroną przyrodniczą. Mimo to, dla większości inwestorów jest to znaczące ułatwienie, które przyspieszy rozwój mikroinstalacji PV w Polsce.

Cable-pooling i magazyny energii: nowe możliwości dla energetyki

Projekt przewiduje również rozszerzenie formuły tzw. cable-poolingu o możliwość budowy różnego rodzaju instalacji – w tym magazynów energii – w ramach jednego przyłącza. Cable-pooling to współdzielenie jednego przyłącza do sieci elektroenergetycznej przez kilka instalacji OZE. Rozszerzenie tej formuły o magazyny energii otwiera nowe możliwości dla optymalizacji zużycia energii i zwiększenia stabilności sieci.

"Odpowiadamy w ten sposób na postulaty inwestorów małych i średnich, lokalnie inwestujących w rozproszone źródła energii. To ważny krok w budowaniu bezpiecznego i zrównoważonego systemu elektroenergetycznego" - oceniła ministra klimatu.

Dzięki temu rozwiązaniu, inwestorzy będą mogli efektywniej zarządzać energią produkowaną z OZE, magazynować ją i wykorzystywać w dogodnym momencie, co przyczyni się do zwiększenia niezależności energetycznej i obniżenia kosztów.

