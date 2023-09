Polski Ład wraca? Minister zapowiada kolejną edycję, w internecie wrze

Polski Ład

Polski Ład w 2022 wprowadził spore zamieszanie. Miał ułatwić system podatkowy, ale wprowadził niezłe zawirowanie. Przykładowym takim elementem Polskiego Ładu była ulga podatkowa dla klasy średniej wprowadzona w połowie roku. W pewnym momencie pracodawcy nie wiedzieli, jak przeliczać pensje netto. Na szczęście sytuacja się ustabilizowała. Ale czy na długo? Wygląda na to, że ministerstwo finansów szykuje kolejną edycję Polskiego Ładu. Artur Soboń, wiceminister finansów, napisał w mediach społecznościowych o kolejnej edycji tej reformy. „Blisko 12 mld złotych na niespełna 2000 inwestycji lokalnych. Tyle wynosi dofinansowanie rządu dla inwestycji samorządów województwa lubelskiego. A przed nami już niebawem: tereny po PGR, strefy ekonomiczne, dogrywka zabytków i kolejna edycja Polskiego Ładu” – napisał na X.pl (dawnym Twitterze) wiceminister finansów Artur Soboń.

Czy przedsiębiorcy i pozostali podatnicy już mają się obawiać kolejnych nagłych zmian? Niestety, rok wyborczy ma to do siebie, że obietnic polityków jest wiele, a co się wydarzy po wyborach, to dopiero się przekonamy. Póki co trzeba przestrzegać przepisów już obowiązujących.

Blisko 12 mld PLN na niespełna 2000 inwestycji lokalnych. Tyle wynosi dofinansowanie rządu dla inwestycji samorządów województwa lubelskiego. A przed nami już niebawem: tereny po PGR, strefy ekonomiczne, dogrywka zabytków i kolejna edycja Polskiego Ładu. #miliardydlaregionu pic.twitter.com/AWAnQsfsKM— Artur Soboń (@sobonartur) September 6, 2023

Pieniądze to nie wszystko - Alicja Defratyka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.