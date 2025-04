Masz 65 lat? Sprawdź, jakie dodatki do emerytury Ci przysługują!

Polska liderem niechlubnego rankingu RRSO kredytów hipotecznych

Polskie kredyty hipoteczne należą do najdroższych w Unii Europejskiej, a średnia rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) nowych kredytów mieszkaniowych w lutym br. była najwyższa wśród analizowanych państw. Z danych Europejskiego Banku Centralnego wynika, że średnie RRSO dla nowych "hipotek" w Polsce wyniosło 8,42%. Dla porównania, w Czechach było to 5,05%, a w Niemczech zaledwie 3,63%. Oznacza to, że koszt kredytu hipotecznego w Polsce jest ponad dwukrotnie wyższy niż w Niemczech.

Co składa się na wysokie RRSO w Polsce?

Na wysokie RRSO kredytów hipotecznych w Polsce wpływa kilka czynników. Po pierwsze, oprocentowanie kredytów w Polsce jest wyższe niż w wielu innych krajach UE. To efekt m.in. polityki monetarnej Narodowego Banku Polskiego oraz wyższej inflacji. Po drugie, banki w Polsce pobierają relatywnie wysokie prowizje za udzielenie kredytu. Dodatkowo, do RRSO wliczane są koszty obowiązkowych ubezpieczeń, które również podnoszą całkowity koszt kredytu. Warto jednak zauważyć, że w niektórych krajach, takich jak Rumunia, dodatkowe koszty stanowią jeszcze większą część RRSO niż w Polsce.

Porównanie kosztów kredytów hipotecznych w Europie

Analiza danych EBC pokazuje, że Polska wyróżnia się na tle innych krajów UE pod względem kosztów kredytów hipotecznych. Podczas gdy średnie RRSO w Polsce wynosi 8,42%, w Czechach jest to 5,05%, a w Niemczech tylko 3,63%. Różnice te wynikają z wielu czynników, takich jak polityka monetarna, poziom inflacji oraz marże i prowizje banków. Warto jednak pamiętać, że RRSO to tylko jeden z elementów, który należy brać pod uwagę przy wyborze kredytu hipotecznego. Należy również zwrócić uwagę na warunki spłaty, możliwość wcześniejszej spłaty oraz inne opłaty związane z kredytem.

Polskie kredyty hipoteczne są jednymi z najdroższych w Europie, co potwierdzają dane o RRSO. Wysokie koszty wynikają z wielu czynników, takich jak wysokie oprocentowanie, prowizje bankowe i obowiązkowe ubezpieczenia. Przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego warto dokładnie porównać oferty różnych banków i zwrócić uwagę na wszystkie koszty związane z kredytem.