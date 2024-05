Pomidory tanieją w mgnieniu oka. "To załamanie rynku"

Drożyzna na rynku warzyw. Pietruszka 12 zł/kg

Zdaniem eksperta na rynku jest mało fasolki szparagowej i jest ona jeszcze dość droga, choć w ostatnim tygodniu jej cena spadła z 40 do 32 zł/kg.

- Stabilna jest podaż polskich szparagów, których ceny utrzymują się na niezmienionym poziomie (20-35 zł/kg). Nadal brakuje rabarbaru, a co za tym idzie podrożał on do 12 zł/kg - stwierdza Kmera i dodaje, że "w połowie maja w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku krajowe warzywa były o 0,5 proc. droższe. Droższe były m.in. pory i pietruszka, natomiast tańsze - pomidory malinowe, marchew i cebula. Warzywa importowane były droższe o 6,8 proc. rdr." - mów.

Ekspert wylicza, że "nastąpił skokowy wzrost cen marchwi z Holandii z ubiegłorocznej produkcji. Drożeje też młoda marchew z Portugalii - nawet do 4,5 zł/kg. krajowa młoda marchew pojawi się dopiero w lipcu. Poza tym droga jest pietruszka (12 zł/kg) i por (do 11 zł/kg). Podrożały również buraczki - z 0,8 zł na 1,2 zł/kg." -wylicza ekspert.

Poza tym przybywa młodych, krajowych ziemniaków. Jak na te porę roku ceny są bardzo niskie - można je kupić za około 4,50-6 zł/kg. Więcej jest też krajowej kapusty młodej (3-4 zł/szt.) i kalafiorów (6-8 zł/szt.). Na rynku w Broniszach pojawiła się też polska cukinia (7 zł/kg).

Cenami straszą również truskawki, które kosztują 10-14 zł/kg. Podobnie sytuacja wygląda z malinami krajowymi, których cena już dziś spadła z 80 do 50-65 zł/kg. Krajowe jabłka cały czas utrzymują wysokie ceny. Za te owoce trzeba obecnie zapłacić około 2,5-3,5 zł/kg. Czereśni sprowadzanych z Hiszpanii i Serbii oraz Grecji. Ich ceny są bardzo zróżnicowane - od 14-60 zł/kg. Kmera przyznał, że najdroższe są wyselekcjonowane czereśnie hiszpańskie, najtańsze małe - z Serbii.

